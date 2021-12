A peine rentré d’exil, Sékouba Konaté appelle à soutenir le CNRD

Le général à la retraite Sékouba Konaté, ancien président de la transition de 2010, est arrivé ce vendredi soir à Conakry en provenance de Bamako, où il s’était retourné quelques jours après avoir rendu visite à ses propres dans son village natal à Kankan, en Haute-Guinée. Il a été accueilli à sa descente de l’avion par des membres de sa famille, mais aussi ses amis et anciens collaborateurs.

A peine descendu sur le sol de Conakry qu’il n’avait plus foulé depuis dix ans, l’ancien général de brigade a fait une déclaration dans laquelle il a remercié les nouvelles autorités de transition de lui avoir permis de rentrer en Guinée. Il a également appelé à soutenir la junte militaire qui a renversé l’ancien président Alpha Condé le 05 septembre dernier.

Après avoir adressé ses remerciements à l’endroit du président du Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD), le colonel Mamadi Doumbouya, pour « son ouverture d’esprit et son sens de élevé de responsabilité », le général Sékouba Konaté a dévoilé ce qu’il dit souhaiter pour la Guinée. « Au cours de ma vie, je me suis toujours consacré à la paix et à la stabilité de notre pays. J’ai parié sur l’idéal d’une société libre et démocratique dans laquelle tout le monde vivrait ensemble, en harmonie et avec des chances égales. C’est un idéal auquel j’aspire plus haut. C’est pourquoi nous devons tous jouer un rôle moral pour accompagner le CNRD et notre président dans son chantier de redressement et de réconciliation nationale pour l’intérêt supérieur de notre nation », a-t-il déclaré, avant d’inviter les Guinéens à soutenir le président de la junte car, selon lui, le colonel Mamadi Doumbouya « incarne l’espérance et l’union sacrée ».

Aliou Nasterlin