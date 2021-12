Dans le cadre de sa mission de régulation des secteurs du commerce et de l’industrie, le ministère du Commerce, de l’Industrie et des PME, a pris la décision d’intensifier sa politique de sécurisation et de stabilisation de l’approvisionnement des marchés nationaux à des prix compétitifs. Ainsi, dans un communiqué en date du 23 décembre dernier, le gouvernement guinéen via le département du Commerce, interdit désormais le monopole d’un bien ou d’un service sur le marché guinéen.

