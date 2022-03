KANKAN : un jeune poignardé à plusieurs reprises par son ami

La nuit dernière, un jeune de moins de vingt ans a été poignardé à plusieurs reprises par un de ses camarades au quartier Morioulen. Sous le choc, la victime a été d’urgence transportée à l’hôpital régional de Kankan.

C’est après une dispute avec son camarade que Mamadi Diallo a échappé de justesse à la mort hier nuit aux environs de 23 heures. Selon les témoignages du grand- frère de la victime, son jeune frère n’a point voulu de dispute avec son ami et c’est en partant à la maison que ce dernier l’a poignardé à plus de trois reprises : « C’est mon père qui m’a réveillé et m’a dit que mon jeune frère est poignardé. Je me suis rendu directement là-bas. Arrivé, je lui ai dit de m’expliquer ce qui est à l’origine de ce malentendu. Il m’a dit qu’il a eu une dispute avec ce dernier. Et ne voulant pas de bagarre, il partait à la maison quand son ami est venu le poignarder plusieurs fois au dos avec la paire de ciseaux, puis sur sa jambe. Cette version a été aussi confirmée par un autre jeune qui était avec eux. On l’a d’urgence ramené devant les services de sécurité pour constat qui nous recommandé de nous diriger d’abord à l’hôpital pour des soins », a témoigné Ibrahima Diallo.

Aux dernières nouvelles, le jeune qui a commis cet acte a été mis aux arrêts.

Michel Yaradouno Kankan pour ledjely.com