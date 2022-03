Ministère de l’Environnement et du Développement Durable : le colonel Mamadi Doumbouya nomme plusieurs hauts cadres !

Dans un décret du colonel Mamadi Doumbouya, lu dans la soirée de ce jeudi 03 mars 2022 à la télévision nationale, le président de la transition, a nommé plusieurs hauts cadres au département en charge de l’Environnement et du Développement Durable.

Ce sont :

Inspecteur Général : Mory Fodé Diané, précédemment Inspecteur régional de l’Environnement et du Développement Durable de Faranah

Inspecteur Général Adjoint : Oumar Diakité, précédemment consultant en développement durable

Directrice Générale Bureau de Stratégie et du Développement : Kadiatou Dalein Diallo, précédemment cheffe section études et analyses des politiques projets et programmes

Directeur Général Adjoint du BSD : Yonga Doré spécialiste en gestion des projets, précédemment chef de section cadre de vie, surveillance et observation environnementale

Directeur National des pollutions, nuisances et changements climatiques : Ibrahima Sory Cissé, précédemment Directeur exécutif du conseil national de gestion des produits substances chimiques

Directrice Nationale adjointe des pollutions, nuisances et changements climatiques : Oumou Doumbouya environnementaliste, Directrice Nationale adjointe des pollutions, nuisances et changements climatiques par intérim

Directeur National des Forêts et Faune : Mohamed Fofana, précédemment Directeur National Adjoint par intérim de la Direction Nationale des Forêts et Faune

Directeur National de l’Assainissement et de cadre de vie : Mory Fodé Seydou Traoré, aménagiste est nommé Directeur National Adjoint de l’Environnement et du cadre de vie

Directrice Nationale Adjointe de l’Assainissement et du cadre de vie : Poulette Yaradouno aménagiste précédemment en service à la Direction Nationale des pollutions, nuisances et changements climatiques

Directeur Général des Conservateurs de la Nature : Alpha Illias Diallo, précédemment Directeur Général Adjoint par intérim du corps des conservatoires de la nature

Directeur Général Adjoint des Conservateurs de la Nature : Pierre Kabiné Kamano précédemment Directeur Général par intérim du Corps des Conservateurs de la nature

Directeur National du centre de surveillance et d’observation environnementale : Mohamed Alass Sylla, précédemment Directeur National Adjoint de surveillance et d’observation environnementale

Directeur National Adjoint du Centre de surveillance et d’observation environnementale : Alpha Oumar Bah, précédemment chef de division protection de la nature à la Direction Nationale des pollutions, nuisances et changements climatiques

Directeur du Centre national de protection du milieu marin et des zones côtières : Ngaye Camara, précédemment Directeur adjoint par intérim du service du milieu marin et des zones côtières

Directeur Adjoint du Centre national de protection du milieu marin et des zones côtières : Mamayou Camara précédemment chef de département zone côtière en service du milieu marin et des zones côtières

Directeur du Centre national de gestion de catastrophe et des urgences environnementales : Alhassane Barry, ingénieur électro technicien, précédemment directeur adjoint du centre national de gestion des catastrophes et des urgences environnementales

Directrice Adjointe du Centre national de gestion de catastrophe et des urgences environnementales : Fatoumata Keita précédemment département suivis et évaluations et renforcement des capacités au bureau guinéen d’études et évaluations environnementales;

Directeur Général de l’Agence Guinéenne de l’Evaluation Environnementale : Mouloukou Souleymane Sidibé, précédemment Directeur point focal des Affaires Administratives et des Relations Publiques de la société COMIC Africa Holding

Directeur Général Adjoint de l’Agence Guinéenne de l’Évaluation Environnementale : Zézé Zérom Kpogomou précédemment chef de département l’Evaluation des projets mines et carrières au bureau d’études et d’Evaluation environnementale

Directeur Général de l’Agence Guinéenne de promotion de la Technologie : Pr Mamadou Saliou Boiro chercheur précédemment chef du projet Biogaz

Directrice Générale adjointe de l’Agence Guinéenne de promotion de la Technologie : Amina Sylla ingénieur chimiste cheffe section établissement classée à la Direction Nationale des pollutions, nuisances et changements climatiques

Directeur National de l’Office Guinéen des Parcs Nationaux et Réserve de Faune : Aboubacar Samoura, précédemment conservateur en chef du parc national du haut Niger à Faranah

Directrice Nationale Adjointe de l’Office Guinéen des Parcs Nationaux et Réserve de Faune : Watta Camara précédemment Directrice Générale du centre forestier de N’Zérékoré

Directeur Général de l’Office Guinéen de Bois : Sidiki Kourouma, précédemment chef de division études et analyses des projets programmes BSD

Directeur Général Adjoint de l’Office Guinéen de Bois : Mohamed Condé, précédemment Directeur National par intérim des Forêts et de la Faune

Directeur Général du centre d’études et de Gestion de l’Environnement des Monts Nimba Simandou : Oyé Justin Bilivogui, précédemment chef section préfectoral des eaux et forêts de Dalaba

Directeur Général Adjoint du centre d’études et de gestion de l’Environnement des Monts Nimba Simandou : Mory Douno , précédemment coordinateur en chef Simandou au centre d’études et de gestion de l’environnement des monts nimba Simandou de Beyla

Directeur du centre de restauration et d’aménagement intégré du massif du Fouta Djallon : Dr Saliou Dabo, précédemment en service au Laboratoire d’Analyses environnementales

Directeur du Laboratoire d’Analyses environnementales : Aboubacar Kaba, précédemment responsable du Laboratoire d’Analyses environnementales

Secrétaire exécutif du Conseil National de l’Environnement et du Développement Durable : Halimatou kandéka Diallo Confirmée.

Secrétaire Exécutif de l’Autorité Nationale désigné du fonds verts pour le climat : Pierre Lamah précédemment Point Focal Développement Durable

Secrétaire exécutif du Conseil National de Gestion des produits et Substances Chimiques : Bangaly Doumessy, Directeur national des pollutions, Nuisances et changement climatique

Secrétaire exécutif du comité national sur les changements climatiques : Seydou Doumbouya, précédemment directeur national du cadre de vie, surveillance et observation environnementale

Inspecteur Régional de l’Environnement et de Développement Durable de Boké : N’Faly Camara précédemment chargé des eaux et forêts, point focal urgences et catastrophes naturelles à Boké

Inspecteur Régional de l’Environnement et de Développement Durable de Kindia : Boubacar 1 Diallo, précédemment Directeur l’Environnement et de Développement Durable de Guéckédou

Inspecteur Régional de l’Environnement et de Développement Durable de Mamou : Ibrahima Kalil Camara précédemment Inspecteur Régional de l’Environnement et de Développement Durable par intérim de Kankan

Directeur Communal de l’Environnement et de Développement Durable de Ratoma : Aboubacar Camara précédemment chef section assainissement et de cadre de vie à la direction communale de l’Environnement et de Développement Durable Ratoma

Directeur préfectoral de l’Environnement et de Développement Durable Forécariah : Sékou Camara précédemment chef section à la direction préfectorale de l’Environnement et de Développement Durable de Forécariah

Directeur préfectoral de l’Environnement et de Développement Durable de kindia : Fara Kamano, précédemment chef de BSD de Nzérékoré

Directeur préfectoral de l’Environnement et de Développement Durable de Boké : Koly Camara administrateur civil précédemment chef section assainissement et cadre de vie à la direction préfectorale de l’Environnement et de Développement Durable de Boké

Directeur préfectoral de l’Environnement et de Développement Durable de Boffa : Pema Toupou, précédemment Directeur préfectoral de l’Environnement et de Développement Durable par intérim de Boffa

Directeur préfectoral de l’Environnement et de Développement Durable de Fria : Tamba Maurice Tolno précédemment chef section environnement de Fria

Directrice préfectorale de l’Environnement et de Développement Durable de Koundara : Djenabou Mané admonitrice civile, conservatrice, précédemment cheffe de section de l’environnement à la Direction préfectorale de l’Environnement et de Développement Durable de Koundara

Directrice préfectorale de l’Environnement et de Développement Durable de Labé : Diamilatou Diallo précédemment Directrice préfectorale de l’Environnement et de Développement Durable de Pita

Directeur préfectoral de l’Environnement et de Développement Durable de Mamou : Ibrahima Keita, précédemment chef section environnement à ma direction préfectorale de l’environnement et de développement durable de Mamou

Directeur préfectoral de l’Environnement et de Développement Durable de Faranah : Souleymane Soumah précédemment chef de poste AUGUB

Directeur préfectoral de l’Environnement et de Développement Durable de Mandiana : Amadou Keita, précédemment chef section environnement à la direction préfectorale de l’environnement et de développement durable de Mandiana

Directeur préfectoral de l’Environnement et de Développement Durable de Kéréouané : Mamadouba Fofana précédemment chef unité brigade et conservateur de la nature à Kéréouné

Directeur préfectoral de l’Environnement et de Développement Durable de Nzérékoré : Pépé Léon Mamy précédemment chef section environnement à la direction préfectorale de l’environnement et développement durable de Nzérékoré.

Directeur préfectoral de l’Environnement et de Développement Durable de Lola : Moussa Soropogui précédemment chef section environnement à la Direction préfectorale de l’environnement et de développement durable de Lola

Directeur préfectoral de l’Environnement et de Développement Durable de Beyla : Alain Akoi Koivogui, précédemment chef antenne aire protégée de Dougouloun préfecture de Macenta.

Balla Yombouno