AIDE AUX GUINENS D’UKRAINE : « rien n’a été (encore) partagé »

Après la polémique soulevée par la sortie d’un certain nombre de Guinéens vivant en Ukraine disent n’avoir pas perçu l’aide débloquée par les autorités, le ministre des Affaires étrangères a fait ce lundi 14 mars une sortie pour apporter des précisions. Ce, parce que le gouvernement a déjà annoncé la mise à disposition d’un montant de 100 000 dollars (il s’agirait même finalement de 103 000 euros). De l’exposé de Morissanda Kouyaté, on peut retenir que le montant n’est pas encore reparti entre les bénéficiaires. Transféré à l’ambassade de Guinée à Berlin, il attendrait que la commission en charge de faire le tri ait fini son travail. Ce, selon le ministre, pour s’assurer que ce sont les personnes véritablement vulnérables qui en soient bénéficiaires.

« Nous tenons à ce que cet agent qui est destiné à des personnes qui sont dans les zones de guerre leur arrive », assure le ministre Morissanda Kouyaté. Répondant à ceux qui disent n’avoir encore rien reçu de ce montant, le ministre déclare : « Je précise aussi que rien n’a été partagé ».

Ceci étant, il rassure que des « instructions ont été données pour que l’utilisation de ce montant se fasse dans la plus grande transparence, en associant les représentants des communautés guinéennes en Ukraine et en Pologne, et en accordant une attention particulière aux personnes les plus vulnérables (familles, malades…) ». Poursuivant, il indique : « une cellule mixte de gestion de cette assistance financière a été mise en place, sous la supervision des chargés d’affaires de nos ambassades à Berlin et à Ankara. Cette cellule composée de dix membres, dont 3 représentants des missions diplomatiques et 7 représentants des conseils des Guinéens de l’étranger, est chargée d’assurer la bonne gestion du montant et l’exécution de tous les paiements ».

Balla Yombouno