Aliou Condé de l’UFDG exprime ses sentiments après la rencontre avec le ministre Mory Condé

La rencontre entre l’Alliance nationale pour l’alternance et la démocratie (ANAD) et le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation s’est tenue ce mardi 15 mars 2022 à Conakry. Comme prévue, il a été question, au cours de cette rencontre, de la finalisation du processus de la mise en place d’un cadre de concertation.

Invité dans la soirée de l’émission « On refait le monde », Aliou Condé de l’UFDG dont le parti est l’un des piliers de l’ANAD a apporté des précisions sur les grandes lignes de cette rencontre.

Pour le secrétaire exécutif du parti dirigé par Cellou Dalein Diallo, la rencontre a été très brève mais très importante. « Nous avons dit que nous étions très heureux de venir à cette invitation. Mais malheureusement nous n’avons pas pu bien préparer la réunion en ce sens que nous n’avons pas compris le contenu. Puisqu’il y a eu coïncidence des événements. On nous parlait des assises par-ci, on parle donc de finalisation d’un processus (…) On n’a pas suivi les différentes étapes, donc ce qui fait qu’on ne savait pas exactement ce qu’on attendait de nous, puisque nous n’avons pas les éléments d’appréciation », a-t-il expliqué.

Selon ce responsable d l’UFDG, le ministre Mory Condé avait, à ce propos, brandi l’intention des autorités de la transition de publier un projet de décret qui était prévu pour la mise en place de ce cadre et qui dépendait d’une consultation qui était prévue avec la classe politique, la société civile. Une initiative qui, a rapporté Aliou Condé, a été saluée par l’ANAD. « On a salué cette ouverture. On a dit que c’est ce qu’on réclame tout le temps, qu’en tant que Guinéen, on parle tous de l’avenir du pays, évidemment il y aura des discussions puisque les visions ne sont toujours pas les mêmes (…) Pour le moment, nous disons que ça a mis du temps, c’est vrai, mais comme on aime le dit, il n’est jamais trop tard pour bien faire », a ajouté ce proche de Cellou Dalein Diallo, visiblement très content de cette démarche du gouvernement de transition.

Aliou Nasterlin