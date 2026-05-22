« Diomaye moye Sonko » : le slogan a rendu l’âme

Coup de tonnerre au sommet de l’État sénégalais. Le président Bassirou Diomaye Faye a mis fin, ce vendredi 22 mai 2026, aux fonctions du Premier ministre Ousmane Sonko ainsi qu’à celles de l’ensemble du gouvernement.

Cette décision, visiblement attendue, intervient après plusieurs mois de tensions internes et de divergences croissantes entre les deux figures de l’exécutif. Quelques heures avant son limogeage, Ousmane Sonko avait affiché publiquement ses désaccords avec le chef de l’État à l’Assemblée nationale, affirmant notamment que « le Président a fait une erreur » et revendiquant son autonomie dans la gestion du gouvernement.

Nommé le 2 avril 2024 dans la foulée de l’alternance historique, Ousmane Sonko quitte la Primature après un peu plus de deux ans marqués par une cohabitation devenue de plus en plus fragile avec Bassirou Diomaye Faye.

Ce divorce politique met brutalement fin à l’image d’un tandem longtemps présenté comme inséparable sous le slogan devenu célèbre : « Diomaye moye Sonko ».

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