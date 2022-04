APPEL D’OFFRE : le ministère de l’Agriculture recherche des entreprises pour des Travaux d’Aménagement hydroagricole de 500 ha dans les préfectures de Mandiana et Kérouané

Le Gouvernement guinéen a obtenu un financement du Fonds international du développement international (FIDA), dans le cadre du Projet Agriculture familiale, Résilience et Marché en Haute et Moyenne Guinée (AgriFARM-HMG) et l’unité de Gestion et de Coordination du projet (UGCP) a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché relatif aux Travaux d’Aménagement hydroagricole de 500 ha dans les préfectures de Mandiana et Kérouané, conformément aux prescriptions techniques ci-jointes (TDR).

