ledjely
Accueil » Kankan : la mort d’un jeune met le feu au poudre au quartier Bordo
ActualitésGuinéeHaute-GuinéeSociété

Kankan : la mort d’un jeune met le feu au poudre au quartier Bordo

Par LEDJELY.COM

Le quartier Bordo, dans la commune urbaine de Kankan, est en proie à une vive tension ce samedi après-midi. Plusieurs jeunes ont investi les rues pour dénoncer les nombreux cas de décès enregistrés lors de courses-poursuites impliquant des agents de sécurité, notamment celui d’un jeune survenu au rond-point Missirian.

Sur place, la situation est explosive. Entre jets de pierres et tirs de gaz lacrymogènes, forces de l’ordre et manifestants se livrent à de violents affrontements dans plusieurs artères du quartier. Des barricades ont été érigées par des jeunes en colère, paralysant partiellement la circulation.

À l’origine de cette flambée de violence : la mort tragique d’un jeune homme, dont le décès, dans des circonstances encore floues, a provoqué une onde de choc à Bordo. Très remontés, des habitants dénoncent la répétition des drames liés aux interventions sécuritaires et réclament que toute la lumière soit faite sur cette affaire.

Au moment où nous mettions cette information en ligne, la tension restait vive dans plusieurs zones du quartier.

Michel Yaradouno,  depuis Kankan 

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Mamadou Oury Diallo : «Sonko entame une phase de déconfiture politique»

LEDJELY.COM

Législatives 2026 : le RDN réussit une démonstration de force à Kankan

LEDJELY.COM

Tensions à Kankan après la mort d’un jeune lors d’une poursuite policière

LEDJELY.COM

« Je dormirai le cœur léger » : la réaction glaçante de Sonko après son limogeage

LEDJELY.COM

« Diomaye moye Sonko » : le slogan a rendu l’âme

LEDJELY.COM

Sénégal : Ousmane Sonko affiche son désaccord avec le président sur les fonds politiques

LEDJELY.COM
Chargement....