Mamadou Oury Diallo : «Sonko entame une phase de déconfiture politique»

Le limogeage du Premier ministre Ousmane Sonko par le président Bassirou Diomaye Faye ce vendredi 22 mai 2026 sonne comme un séisme politique. Un tremblement de terre que certains observateurs disaient inévitable. Parmi eux, Mamadou Oury Diallo, président du Mouvement des Patriotes Libéraux (MPL), qui analyse sans détour la chute du tandem le plus commenté de l’Afrique de l’Ouest.

Pour Mamadou Oury Diallo, cette rupture n’est pas une défaite, c’est une renaissance. « C’est maintenant en réalité que Diomaye va libérer tout le potentiel qui sommeille en lui pour mieux incarner sa fonction de président de la République. Débarrassé d’une tutelle morale qui lui rappelait tout le temps ce qu’il lui devait, au lieu de ce qu’ils devaient co-construire », a-t-il déclaré.

Une tutelle. Le mot est lâché. Et il est lourd de sens. Derrière la fraternité de façade, derrière les discours enflammés sur le « Projet », se cachait, selon lui, un rapport de force déséquilibré, incompatible avec l’exercice serein du pouvoir d’État.

Au cœur du diagnostic Mamadou Oury Diallo, une rupture de principe fondamentale. « Le principe de verticalité dans la hiérarchie des fonctions politiques étant mis à mal depuis leur arrivée au pouvoir, visiblement et constamment, par le fait et les attitudes de Sonko, on ne pouvait s’attendre qu’à une telle issue », a-t-il poursuivi.

En démocratie, il n’y a qu’un seul chef de l’exécutif. Or, l’ancien Premier ministre semblait parfois oublier cette réalité constitutionnelle, imposant une cohabitation inconfortable au sein même du camp du pouvoir.

«Là, il va mettre en place une équipe qui obéit à un chef, et non à deux chefs, portée strictement sur le livrable», prédit-il avec une clarté chirurgicale.

La critique la plus acérée du président du MPL porte sur la nature profonde d’Ousmane Sonko. Selon lui, l’erreur était presque structurelle. «Depuis le début, ayant constaté et cerné la personnalité d’Ousmane Sonko, j’ai tout de suite conclu qu’il devait plutôt être président de l’Assemblée nationale sénégalaise, où il se plaisait bien dans sa posture de dénonciateur, mais surtout de contrôle de l’action gouvernementale », a-t-il affirmé. Sonko aurait peut-être été plus à sa place dans l’hémicycle que dans les couloirs feutrés de la primature.

Mais au-delà des personnalités, Diallo convoque l’histoire pour rappeler une vérité universelle. «L’idylle de la prise du pouvoir cède toujours aux réalités de la gestion du pouvoir. Les égos, les petits complots, les velléités, les intérêts claniques, les murmures des proches, finissent toujours par fissurer les liens présentés comme indestructibles», a-t-il souligné, en laissant entendre que les alliances de conquête ont rarement survécu aux exigences de gouvernance. Le Sénégal ne serait donc qu’un nouveau chapitre d’un livre très ancien.

La question qui agite désormais Dakar est celle des suites politiques. Les proches de Sonko à l’Assemblée nationale pourraient choisir la voie du blocage législatif. Mamadou Oury Diallo les met en garde. « Si les Sonkoïstes au parlement se donnent pour seul levier de bloquer le vote des lois les plus vitales au fonctionnement légal et réglementaire du pays, jusqu’à ce que la seule issue pour le président soit la dissolution du parlement, croyez-vous que leur camp aurait la majorité suite aux élections qui suivraient ?», a-t-il lancé.

La conclusion de Mamadou Oury Diallo est sans appel : « Sonko entame une phase de déconfiture politique ».

Reste à savoir si l’ancien Premier ministre, dont la résilience politique n’est plus à démontrer saura, une fois encore, renaître de ses cendres. Ou si ce vendredi 22 mai 2026 restera dans les mémoires comme le jour où le mythe Sonko a définitivement commencé à se fissurer.

N’Famoussa Siby