Législatives 2026 : le RDN réussit une démonstration de force à Kankan

Après Conakry, le Rassemblement pour la Démocratie Nationale (RDN), allié de la GMD, poursuit son offensive politique à l’intérieur du pays. Ce vendredi, la formation dirigée par Koné Hawa Diarré a tenu un meeting géant à Kankan, deuxième plus grande ville du pays.

Des citoyens venus de plusieurs quartiers et issus de différentes couches sociales se sont massivement mobilisés ce 22 mai 2026 au carrefour M’Ballia pour soutenir le candidat du RDN aux élections législatives, Oumar Zidane Fofana.

De l’arc de bienvenue au carrefour M’Ballia, en passant par le rond-point Mobile et le carrefour Missiran, la délégation du RDN a été accueillie par des ovations, des chants et des cris de joie. Porté par son ancrage communautaire et son expérience politique, Oumar Zidane Fofana a réussi à mobiliser des milliers de sympathisants autour de sa candidature.

Lors de ce rassemblement, les appels au « vote utile » en faveur du RDN et de son allié la GMD ont dominé les interventions. Face à une foule acquise à sa cause, le candidat est revenu sur les motivations de son engagement politique :

« Notre engagement politique n’est pas une quête de privilèges, mais un combat pour le développement, la justice sociale et le bien-être de nos populations. Aujourd’hui, la Guinée a besoin de femmes et d’hommes capables de défendre l’intérêt du peuple avec honnêteté, courage et patriotisme », a-t-il déclaré.

Plaçant les préoccupations citoyennes au centre de son projet, Oumar Fofana a promis d’être un député proche des réalités du terrain et attentif aux attentes des populations.

« L’emploi des jeunes, l’amélioration de l’éducation, l’accès à l’électricité, le soutien aux femmes et aux agriculteurs, la modernisation des infrastructures et la promotion de la paix et du vivre-ensemble seront au cœur de nos actions. Nous voulons une Assemblée nationale forte, responsable et proche des réalités guinéennes. Notre ambition est de porter la voix des sans-voix, de défendre les préoccupations réelles des citoyens comme le souhaite le président de la République. Je m’engage à être un député disponible, à l’écoute du peuple et à défendre les besoins des populations de la Guinée », a-t-il affirmé.

Selon les organisateurs, le RDN et la GMD partagent une même vision : celle d’une Guinée unie, prospère et tournée vers l’avenir, où chaque citoyen peut espérer vivre dans la dignité.

Michel Yaradouno, depuis Kankan