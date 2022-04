MINISTÈRE DE LA JUSTICE : coup d’envoi des journées portes ouvertes

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux et des droits de l’homme a procédé à l’ouverture des journées portes ouvertes consacrées au département de la justice ce lundi, 25 avril 2022. Cette cérémonie d’ouverture a connu la participation du barreau de Guinée, le parquet général, les procureurs généraux…une occasion mise à profit par le chef du département pour expliquer le fonctionnement de la justice.

Ces journées portes ouvertes se dérouleront les 25 et 26 avril. Selon le ministre de la justice, « l’objectif de ces journées est d’inciter les citoyens à venir constater eux mêmes comment sont organisées les juridictions de leur pays et comment elles fonctionnent, plutôt que de s’en tenir aux discours parfois caricaturaux de certaines personnes pour des fins inavouées. D’ailleurs, force est de constater que le public perçoit souvent très mal l’institution judiciaire dont il ne comprend pas toujours sa manière de fonctionner. L’objectif de ces journées consiste aussi, pour les chefs de juridiction et de parquets, à réunir tous les professionnels du droit et le public de leur ressort pour débattre des points d’intérêt commun, puis à recenser les questions et recommandations pertinentes que formulent les citoyens à propos de la Justice pour en faire la synthèse à l’intention du département. Celui-ci, à son tour, fera la synthèse de l’ensemble des rapports qu’il communiquera utilement au Comité nationale des Assises nationales. C’est une manière pour le Ministère de la Justice et des droits de l’homme de contribuer à la réussite des Assises nationales », a dit le ministre.

Le ministre de la justice « espère que ces journées portes ouvertes sur la justice constitueront une véritable passerelle entre justice et justiciables… À l’évidence, il n’y a pas d’unité nationale ni de paix sociale sans une justice acceptée et surtout humanisée », conclut-il.

N’Famoussa Siby