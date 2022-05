LABE : lancement de la campagne nationale ‘’Stronger Together’’ (Plus forts ensemble)

C’est parti pour six mois de campagne de communication pour le changement social et comportemental “Stronger Together”. Une initiative du projet régional d’autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel (Swedd).

Lancée à travers une caravane dans la ville de Labé, la campagne “Stronger Together’’ vise à véhiculer des messages aux communautés et aux populations pour un changement de comportement.

Dans son discours, le Coordonnateur de Swedd Guinée est revenu sur les opportunités qu’offre ce projet. « Swedd est là pour accroître l’autonomisation des femmes à travers le maintien des filles à l’école ; leur accès à la formation, à l’emploi et aux instances de prise de décisions », déclare Mamadou Safaiou Bah. Il s’agit également de leur accès aux services de santé sexuelle et reproductive. A cela s’ajoute la lutte contre les violences basées sur le genre.

Il importe de préciser que la campagne ‘’Stronger Together’’ répond à une stratégie régionale de neuf pays que constitue le projet Swedd. Pour accentuer donc la lutte pour l’autonomisation des femmes et la résilience contre la pandémie Covid-19, onze artistes ont aussi composé une chanson afin de freiner, entre autres, les violences, les mariages précoces ou encore les grossesses non désirées avec l’utilisation de la planification familiale.

Cette campagne multimédia dite aussi de proximité s’étendra sur tout le pays. Elle permettra de toucher plus de cibles : les parents, les filles de 10 à 19 ans scolarisées ou déscolarisées, les leaders religieux, les autorités administratives, les guides, les communicateurs traditionnels, les jeunes garçons et les femmes.

Des messages sont élaborés et véhiculés pour accroître l’autonomisation des femmes.

Il faut dire que le Projet SWED est financé par le groupe de la Banque Mondiale avec l’appui technique de l’UNFPA et l’OOAS. Il vise à accélérer la transition démographique via la maîtrise des taux de fécondité et de la mortalité infantile. Il s’active à réaliser ainsi, les objectifs qui consistent à déclencher le dividende démographique en matière économique et la réduction des inégalités entre les sexes. En Guinée, il sera mis en œuvre dans les régions de Labé, Faranah et Kankan, pour un total de 14 préfectures, 153 communes (urbaines et rurales) et touchera 474. 590 filles de 10 à 19 ans et des femmes pour une enveloppe financière de 60 millions de dollars US.