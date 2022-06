KANKAN : Dr Diaka Sidibé visite les chantiers de son département

L’immersion des membres du gouvernement de Mohamed Béavogui en Haute Guinée se poursuit ! Ce mercredi matin, la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation a visité les chantiers lancés par ses prédécesseurs. Dr Diaka Sidibé y a fait un constat mitigé. Elle se dit prête à travailler pour que ceux qui sont à l’arrêt puissent reprendre leurs travaux.

C’est sur le site de Fadou à plus de cinq kilomètres du centre-ville devant abriter la nouvelle université de Kankan que le périple de la ministre a démarré très tôt. Là, à part la première pierre posée par Alpha Condé à la veille de la campagne électorale de 2020, rien n’est visible sur place. Pas d’agrégats, aucun début des travaux. Et la ministre sait qu’elle a du boulot à faire. « Ce site fait partie du projet de construction des quatre grandes universités en République de Guinée de l’accord sino-guinéen. Il est important pour moi que je puisse venir voir le site. On nous a dit à Conakry que le site n’est pas accessible mais aujourd’hui, il y a des voies d’accès. Très rapidement, on va chercher à borner le site pour le sécuriser. Nous sommes en discussions dans l’accord sino-guinéen. On va voir le contenu de cet accord concernant les quatre universités parce que c’est une série. Nous avons des dossiers à Conakry et nous allons voir avec les autorités du rectorat afin de donner notre avis sur le contenu », a-t-il déclaré.

De ce site, Dr Diaka Sidibé et son équipe se sont rendus sur celui de Bordo. Là, les travaux étaient totalement à l’arrêt depuis leur lancement en 2010. Ici, le recteur de l’université de Kankan espère que le chantier qui a démarré il y a une semaine ne s’arrêtera plus. « Il faut que les entrepreneurs mettent en tête qu’ils font cela pour la nation. Nous ne voulons plus d’interruptions quelques soient les problèmes », s’est prononcé Pr Moustapha Sangaré.

Avant cette tournée, la ministre a lancé les activités de construction d’un bâtiment de R+1 composé de vingt-quatre salles dans l’enceinte de l’université de Kankan. Ces travaux doivent durer cinq mois, avec pour espoir que les portes vont ouvrir en octobre prochain.

Michel Yaradouno, Kankan pour Ledjely.com