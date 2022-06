KOUROUSSA : ce que l’on sait de la mort d’un adulte dans un maquis

Le corps sans vie d’un adulte âgé de plus de cinquante d’années a été retrouvé sur un banc ce mardi 14 juin 2022 dans un maquis de la commune urbaine de Kouroussa. Selon les témoignages d’un agent de la croix rouge locale, le défunt serait un habitué des maquis depuis son arrivée dans la ville.

Mamadouba Camara « Destin » a été retrouvé mort et étalé sur un banc dans une buvette au quartier Wassabada, dans la commune urbaine de Kouroussa. Le secrétaire général de la croix rouge de Kouroussa est revenu sur ce drame. « Il est venu à Kouroussa comme scieur de bois et travaillait avec un peul. Mais compte tenu de son comportement, il a eu des malentendus avec ce dernier et s’est approché d’un natif de Kouroussa, aussi ivrogne comme lui. Ils travaillaient ensemble en brousse. Depuis quelques temps, il a quitté ce dernier et a déménagé dans une des buvette. C’est là qu’il logeait et buvait. D’après ses amis, il en était devenu malade. Son corps a été retrouvé sur un banc, couché sur la poitrine. C’est un citoyen qui n’avait aucune pièce d’identité sur lui, mais une de ses connaissances est arrivé sur les lieux et a appelé ses parents qui sont à Conakry. Ces derniers ont dit de l’enterrer car il avait déserté sa famille et que ce n’était pas leur problème », a-t-il raconté.

Et de conclure : « Nous l’avons enterré ce mardi après la prière de 13 heures ».

Michel Yaradouno, Kankan pour Ledjely.com