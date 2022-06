Constat au ministère de la Jeunesse après la “fermeture” de certains de ses bureaux pour non paiement de loyer…

Depuis quelques heures, des informations font état de la fermeture des locaux du ministère de la Jeunesse et de l’Emploi des jeunes dont l’accès est interdit au personnel pour non paiement des frais de location. Ce mercredi 15 juin 2022, un reporter du Djely s’est rendu sur les lieux pour faire le constat.

Tout d’abord, il ne s’agit pas de tout le ministère de la Jeunesse et de l’Emploi des jeune proprement dit, mais plutôt de certaines de ses directions qui ont loué ces bureaux quand le département avait été détaché de celui des Sports — désormais rattachés au même département et appelé ministère de la Jeunesse et des Sports dirigé par Lansan Béa diallo.

Lesdites directions sont logées au 3e étage de l’immeuble Yansané situé à la 3e rue du quartier Manquepas.

Si officiellement, les bureaux ont été interdits d’accès aux fonctionnaires du département, ce matin les services étaient pourtant ouverts.

Sur place, l’affiche interdisant l’accès au personnel a même été arraché et de loin on y voit les traces. A quelques mètres de l’ascenseur, seul un papier sur lequel est écrit “ministère de la Jeunesse et l’Emploi jeune” est visible.

A l’intérieur de ces bureaux, on y entend des bruits du personnel qui y travaille normalement.

Dans l’ascenseur, deux cadres du département échangent sur le sujet. « Il faut qu’ils nous expliquent pourquoi ça a été fermé. Vous imaginez depuis combien de temps nous sommes en location, c’est vraiment honteux », dit l’un d’eux.

Sur la question de savoir pourquoi les locaux ont été fermés, aucun responsable du ministère n’a voulu nous répondre.

Mais, selon certaines sources, le département doit aux gestionnaires de l’immeuble deux ans et demi de loyers.

Balla Yombouno