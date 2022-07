Mise au point sur un prétendu communiqué du ministère de la Justice publié sur Ledjely.com

Dans la soirée de ce jeudi 07 juillet 2022, notre rédaction, Ledjely.com, a publié un article intitulé : « Le ministre de la Justice “condamne fermement” la façon dont Foniké Mengué, Djanii Alpha et Billo Bah ont été arrêtés ». Ledit article reprenait un communiqué attribué au ministre de la Justice et des Droits de l’homme, relatif au dossier judiciaire engagé contre ces trois activistes du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC).

Mais après la publication de cet article, nous nous sommes rendus compte que le document ne provenait pas des canaux habituels du ministère. Et après des vérifications plus poussées, nous n’avons pas pu établir un lien formel avec le département dirigé par Me Moriba Alain Koné. Ce qui a conduit au retrait immédiat dudit article non seulement du site Ledjely.com mais aussi de nos canaux sur les réseaux sociaux.

Étant engagé depuis sa création en 2014 à fournir, à ses lecteurs, des informations vérifiées dans le plus grand respect de la déontologie journalistique, Ledjely.com présente ses sincères excuses à toutes les personnes (physiques et morales) qui pourraient avoir été heurtées suite à la publication de ce communiqué dont on n’est pas en mesure, au stade actuel, de garantir l’authenticité.

La Rédaction du Djely