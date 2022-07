SERMON. « Craignons Dieu dans tout ce que nous faisons »

A l’instar de leurs coreligionnaires du monde, les musulmans du district de Sanoyah-KM36, relevant de commune rurale de Maneah, dans la préfecture de Coyah, ont célébré ce samedi 9 juillet 2022, la fête de l’Aïd el-Kébir, plus connu sous l’appellation de la Tabaski. C’est au terrain de feu Mamadou Camara que la prière a été dirigée par le premier imam de la grande mosquée de Sanoyah-KM36, Elhadj Moustapha Soumah, en présence de nombreux fidèles, mais aussi du représentant de la ligue islamique et des responsables locaux.

Dans son sermon, l’imam Elhadj Moustapha Soumah, a invité les fidèles musulmans à craindre leur créateur : « Chers frères et sœurs en islam, le secrétaire général aux affaires religieuses me charge de vous dire de craindre Dieu. Dieu ne t’effraye pas pour une quelconque chose, Il t’effraye pour lui même, Il est capable de faire ce qu’Il veut. Il faut craindre Dieu pour plusieurs raisons (…) Les propos que nous tenons, Dieu nous dit qu’Il a des anges qui veillent sur tout ce que nous faisons. Craignons Dieu dans notre façon de faire les choses (…) Craignons Dieu en gardant les secrets de nous mêmes et des autres . Dieu a dit qu’un jour viendra où Il demandera aux messagers qu’Il a envoyé sur terre comment ils ont transmis le message aux humains, comment ils étaient avec les humains sur terre et aux humains, Il leur demandera à leur tour (…) Un musulman est celui qui protège et respecte les autres, il souhaite toujours le bonheur pour son prochain (…) Chers musulmans, evitons de faire du tort ou de faire du mal à nos prochains, ne faisons pas souffrir nos frères musulmans , qu’on arrête de fatiguer les Guinéens, qu’on arrête de faire souffrir nos prochains ».

Appel à la cohésion sociale

Elhadj Moustapha Soumah a également mis l’occasion a profit pour inviter les Guinéens à la cohésion sociale et à la culture de la paix : « Nous sommes musulmans. Donc, nous devons cultiver la paix entre nous, sans distinction. Accordons du respect au président de la République, accordons du respect aux responsables religieux, accordons du respect à nos chefs. Soyons tous ensembles pour le bien commun de la Guinée. C’est ce que le prophète même a recommandé aux musulmans ».

Balla Yombouno