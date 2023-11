Siège de l’UFDG : Lansana Komara justifie la présence du RPG

Contexte de transition oblige, c’est sous le signe de l’unité notamment des Forces vives que l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a célébré, ce samedi 18 novembre 2023, les 16 ans de leadership de Cellou Dalein Diallo à la tête du parti. Ce désir de cohésion se traduisant notamment par la participation de nombreux autres partis à ladite cérémonie organisée au siège du parti, sis à la Minière, dans la commune de Dixinn.

Fodé Oussou Fofana, le vice-président de l’UFDG, par ailleurs président de la cérémonie de célébration, lui-même appelle à en finir avec les approches solitaires au sein des Forces vives. L’intérêt de chacun et de tous, à ses yeux, est dans la synergie des actions et la mutualisation des efforts. « Ce qui nous lie est plus fort que ce qui nous divise. Donc, nous devons nous lever comme un seul homme pour faire un mémo et donner à qui de droit. Que tu sois de l’UFDG, de l’UFR, du RPG-Arc-en-ciel, du MoDeL, mais aussi des autres partis politiques, nous devons nous unir, puisque c’est dans l’intérêt de tous », a-t-il ainsi lancé en direction des autres formations politiques.

Au nombre de ceux auxquels cet appel à l’unité était adressé, il y avait Lansana Komara, du RPG-arc-en-ciel. Justement, la nécessité de la synergie, c’est ce qu’il met en avant pour justifier que l’ancien parti au pouvoir accepte de travailler avec la formation qui a été la plus opposée à son pouvoir. « Nous sommes dans une transition qui ne voile plus les velléités de la junte militaire de se maintenir au pouvoir. AU RPG-Arc-en-ciel, nous sommes convaincus que les forces du changement démocratique ne résident qu’au sein des forces vives que nous animons ensemble avec courage et détermination. Pour nous tout le reste n’est que de l’utopie. ‘’L’union fait la force’’ est donc le slogan par lequel nous justifions notre présence parmi vous aujourd’hui », a-t-il adressé aux responsables et aux militants de l’UFDG.

Lansana Komara, ancien ministre de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle qui pense qu’aujourd’hui tous les Guinéens sont en proie à la désolation. Une « désolation multidimensionnelle (…) visible avec des officiers d’armes qui ne veulent pas respecter leur parole d’officiers », a-t-il estimé.

Aliou Maci Diallo Ledjely.com