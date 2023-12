AGL en Guinée fait don de denrées alimentaires aux populations sinistrées de Coronthie

Le mercredi 20 décembre 2023, en réponse à la tragique explosion du dépôt principal de carburant de Kaloum survenue le lundi 18 décembre 2023, la Direction Générale d’AGL en Guinée a apporté un soutien vital aux populations sinistrées de Coronthie.

Monsieur Fabjanko, Directeur Général d’AGL en Guinée, accompagné par le Secrétaire Général de la section syndicale de Conakry Terminal et quelques cadres a remis aux familles affectées, 100 sacs de riz et 100 bidons d’huile de 20 litres.

En plus de ce geste humanitaire, la délégation a exprimé sa compassion en rendant visite aux familles des collègues touchés, marquant ainsi la solidarité du groupe face aux pertes en vies humaines et aux dégâts matériels considérables.

Cette initiative humanitaire intervient à un moment ou les sinistrés de Coronthie sont confrontés à plusieurs défis considérables. Ils trouveront un réconfort dans cette contribution qui vise à répondre à leurs besoins alimentaires immédiats.

« Les populations de Coronthie par ma voix disent merci à AGL Guinée pour ce geste. Nous vivons un moment où tout est priorité dans notre quartier. Nous avons enregistré des cas de décès, nos bâtiments sont endommagés et beaucoup de familles dorment à la belle Etoile. C’est donc un réconfort de recevoir ces sacs de riz et ces bidons d’huile », a exprimé Elhadj Momo Ernest Soumah, Chef de quartier de Coronthie.

« Dans ces moments difficiles que traversent les populations de Coronthie et particulièrement nos collègues de travail qui y habitent, la solidarité et l’entraide demeurent essentielles. Nous resterons mobilisés autour de nos voisins de Coronthie afin de leur apporter l’aide et le soutien nécessaires dont ils ont besoin » soutient Monsieur Fabjanko Kokan Directeur Général AGL en Guinée.

A Propos d’AGL (Africa Global Logistics) en Guinée

AGL en Guinée est un acteur majeur des solutions logistiques et maritimes, de transport et de transit en Guinée. A travers Conakry Terminal, AGL en Guinée opère le terminal à conteneurs du Port Autonome de Conakry depuis 2011. Avec ses 692 collaborateurs répartis entre les sites de Conakry et de Kamsar, AGL en Guinée contribue au développement socio-économique de la Guinée à travers ses activités et via la formation de ses collaborateurs.

L’entreprise mène par ailleurs une politique sociétale au bénéfice des populations guinéennes qui se traduit chaque année par la mise en place de nombreuses actions solidaires.

Contact presse :

Fode DIAOUNE – Responsable Communication & RSE – AGL

[email protected] +224 621 08 92 22