Délégations spéciales : le RPG nullement inquiet

C’est l’annonce phare du colonel Doumbouya. Dans son discours de nouvel, le président de la transition a indiqué qu’au cours du premier trimestre 2024, les exécutifs communaux dont le mandat est arrivé à terme, seront remplacés par des délégations spéciales sur l’ensemble du pays. Au RPG, on ne s’en inquiète nullement. Tout au contraire, Lansana Komara notamment invite le colonel à revenir à l’essentiel qui, selon lui, d’organiser des élections libres et transparentes, en vue de mettre un terme à la transition.

De l’ensemble du discours du colonel Doumbouya, Lansana Komara dit qu’il s’est agi d’un statu quo. Autrement rien de nouveau. « Il n y’a pas de changement jusqu’à présent, il tient la même parole, à chaque discours, c’est la même chose ». Justement, l’ancien ministre invite le président de la « revenir à de meilleurs sentiments pour garantir la paix et la quiétude, et faire tout pour organiser des élections libres et transparente ». En particulier, il souhaite que le président agisse de manière à ce que « ceux qui sont contre son projet et ceux qui sont pour son projet, qu’ensemble, nous puissions nous donner la main et regarder dans la même direction. C’est cela le leadership »

Se prononçant en particulier sur l’annonce de la mise en place des délégations spéciales à la tête des maires, Lansana Komara préfère ne pas s’y attarder. « Cela ne nous effraie pas. Je ne parle pas des autres partis politiques. Mais au RPG, nous avons eu le pouvoir dans des conditions difficiles, on n’avait pas de sous-préfets, on n’avait pas de maires. C’est pour cela que cette annonce de la nomination des délégations spéciales très prochainement au niveau des mairies ne nous dérange pas du tout au RPG-rac-en-ciel », martèle l’ancien ministre d’Alpha Condé

Aliou Maci Diallo pour leDjely.com