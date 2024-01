Enfance : Unicef Guinée offre l’Arbre de Noël aux enfants de la Cité solidarité

Le ministère de la promotion féminine, de l’enfance et des personnes vulnérables avec l’appui financier de l’UNICEF a organisé l’arbre de Noël pour les enfants de la Cité solidarité le samedi 30 décembre 2023. Moments de réjouissances qui ont réuni plusieurs écoles impliquées dans la prise en charge des enfants vulnérables. Outre la cité solidarité, y étaient représentés, entre autres, le centre Sogué et l’école des sourds-muets de Boulbinet. Le ministre Aïcha Nanette Conté a elle-même procédé à la remise symbolique des lots de cadeaux à quelques enfants ainsi qu’aux encadreurs de toutes les écoles qui étaient invités.

Selon Akoye Guilavogui, directeur national de l’enfance, cela commence à s’inscrire dans les mœurs du gouvernement. En effet, désormais, toutes les fins d’années, le gouvernement offre des loisirs aux enfants en général et à ceux vulnérables en particulier, à travers des espaces de jeu ou des jouets. L’idée étant de récompenser ceux qui ont été meilleurs à l’école et encourager ceux qui le méritent. « Nous singulièrement, sur la base de la vocation de notre ministère qui a en charge les vulnérabilités madame le ministre a regroupé 500 enfants à la cité de solidarité qui ont eu accès gratuitement aux jeux, au manger, aux loisirs et parfois même des tenues pour pouvoir accéder à ces jeux. Cela va des chaussettes aux t-shirts pour essayer de faire en sorte qu’il y ait l’équilibre entre les enfants qui vivent en famille avec les parents et ceux qui sont dans les institutions qui n’ont pas une attache parentale », a détaillé le directeur national.

Disant ouvertement la fierté que le département et sa direction éprouvent à organiser cet arbre de Noël, Akoye Guilavogui souligne que celle-ci « va dans le sens du devoir que nous avons vis-à-vis de ces enfants qui ont besoin de l’affection et de la solidarité de l’Etat du soutien des bonnes volontés ».

Représentant le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) à la cérémonie, Maïmouna Camara, révèle d’où est venue l’idée. « C’est madame la ministre et le représentant de l’UNICEF qui ont décidé ensemble d’initier cette fête à l’occasion de la fin d’année qu’ils ont baptisée ‘’Arbre de Noël’’. Ensemble, ils ont décidé que cette fête va concerner beaucoup plus les enfants vulnérables. Donc, il y a eu la participation de plusieurs écoles. A chaque fois que l’UNICEF organise une activité, nous incluons les enfants les plus vulnérables ».

Pour sa part, Hadja Fatimatou Diallo, directrice de la cité de solidarité elle exprime fait par de toute sa reconnaissance pour le choix porté sur son institution. « C’est un sentiment de joie et d’émotions. Cette structure regorge des trois couches les plus importantes et les plus vulnérables du département. Que madame la ministre prenne sur elle l’initiative d’offrir une fête de Noël aux enfants au sein de la cité de la solidarité, cela ne peut que réjouir et faire espérer que de bonnes choses vont venir par la suite », déclare-t-elle.

Mariama Ciré Diallo