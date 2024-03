CRIEF : une plainte contre l’ancien ministre des Mines et son conseiller fiscal

Le sujet avait défrayé la chronique. Ce courrier du ministre des Mines et de la Géologie en vertu duquel le conseiller économique et fiscal du département, agissant pour le compte du ministre Moussa Magassouba, demandait à la société Ciment d’Afrique le versement de 2 millions de dollars de don. Sans quoi, était-il stipulé dans la lettre, « l’administration minière (ne pouvait) donner une suite favorable à la requête » de la société. Eh bien, on ne le savait pas à l’époque. Mais l’activiste Alseny Farinta Camara avait saisi le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) du « dépôt de dénonciation et de faisceau de preuves » contre le ministre et son conseiller économique et fiscal, Yakouba Kourouma.

