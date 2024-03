Nouveau gouvernement : Bah Oury promet 30 % de femmes

Ce vendredi, le monde entier célèbre la journée internationale des droits des femmes. En Guinée, c’est la première dame accompagnée du Premier ministre, du président du CNT, des membres du CNRD, des partenaires techniques et financiers de la Guinée et des diplomates accrédites en Guinée qui a présidé cette cérémonie qui était délocalisée à Kindia. Via cette journée, les Etats et les organismes de défense des droits des femmes font le point des efforts coordonnés déployés pour garantir l’effectivité la réalisation des droits des femmes et leur participation au processus politique et économique.

Cette année, c’est autour du thème : “Investir en faveur des femmes : accélérer le rythme”, que la journée est célébrée. Un thème qui cadre avec les objectifs du CNRD et de son président, a indiqué le Premier ministre.

Car, selon le chef du gouvernement : « Le président Mamady Doumbouya a d’ores et déjà indiqué que pour le prochain gouvernement, au minimum, il faudra qu’il y ait 30% de femme. C’est un objectif ».

Il faut dire qu’au regard de la charpente du gouvernement récemment rendue publique, cet objectif de 30 % équivaudrait à environ 9 femmes membres du gouvernement. Dans le gouvernement précédent, on en était à 7 femmes.

Mais e nouveau premier ministre voudrait voir évoluer la proportion de manière à ce que les femmes assument plus de responsabilités. « Dans quelques années, je souhaite qu’on aille vers une parité pourquoi pas vers plus de femmes dans les lieux de prise de décisions, des lieux de responsabilité. C’est quelque chose qui est atteignable parce que tout ce que femme veut Dieu veut », estime Bah Oury.

N’Famoussa Siby