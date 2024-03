8 mars : le groupe AGL se veut concret dans son appui à l’autonomisation des femmes

Pour Africa Global Logistics (AGL), l’autonomisation des femmes, ce n’est ni une vaine expression, ni un slogan. C’est pourquoi le groupe a saisi la célébration, ce vendredi 8 mars, de la Journée internationale des droits des femmes, pour sillonner quelques établissements de formation de la capitale, pour y apporter des dons à destination des apprenantes. L’Ecole nationale des arts et métiers (ENAM) et le collège Château d’eau ont symboliquement fait l’objet de cette attention.

A l’ENAM, ce sont des équipements de protection individuelle (EPI) composés de blouses et de lunettes destinés dont bénéficié les étudiantes. La remise a été faite en présence d’un délégué du ministère l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Emploi et l’inspecteur régional du même département. « C’est un sentiment de satisfaction. Ils ne sont pas à leur première fois. Nous avons signé une convention depuis 2019. Et depuis lors, ces conventions sont respectées. Par exemple, ils ont pris en charge une dizaine de nos filles pour des bourses d’entretiens. Je vous promets que ce don sera utilisé à bon escient », promet le directeur de l’ENAM, Niankoye Christophe Poghomou.

Outre cet établissement, le Groupe AGL intervient beaucoup dans le secteur de l’éducation. C’est ainsi qu’il est déjà venu en appui aux écoles de Tombo et de Madina en leur offrant des latrines et qu’il a construit des écoles pour les districts de Totala (Tokonou), Bendefikhé (Koba). L’école des chemins de fer de Simbaya, elle aussi, s’inscrit dans cette veine. Il en est de même de l’école Guinée Education Bio Technologie et le soutien qu’il apporte au centre de réinsertion socio-professionnelle des enfants handicapés de Mamou ou encore des bourses d’études qu’il alloue depuis trois ans pour une quinzaine d’étudiantes de l’UCAO.

En ce qui concerne l’ENAM, AGL offre déjà des bourses d’entretien à l’établissement et octroie des bourses études et des opportunités de stage aux meilleures étudiantes en mécanique et dans d’autres branches techniques. « C’est de notre responsabilité d’investir dans le capital humain et d’aider l’éducation qui est le meilleur outil pour changer l’Afrique et le monde. Notre équipe d’AGL essaie de gérer la peur, l’insécurité. Nous voulons renforcer la sécurité. C’est pourquoi on est là aujourd’hui. Ce don ne s’arrêtera pas » promet Fabjanko Kokan, Directeur régional d’AGL en Guinée, au Libéria et en Sierra Léone.

Un geste qui a beaucoup ému Mariama Diallo, en 3ème année travaux publics. Pour elle, l’importance de cet acte repose sur le fait qu’il y a peu d’entreprises qui pensent aux jeunes étudiantes, comme l’a fait AGL. « Nous offrir ces cadeaux surtout au jour de la célébration de la journée des droits des femmes, ça nous rassure et ça nous aide à comprendre qu’il existe des bonnes personnes qui pensent à nous. Dans cet établissement, il y a plus d’hommes que de femmes. Et ce genre de geste encourage beaucoup les femmes à venir étudier », fait-elle savoir.

De là, la délégation d’Africa Global Logistics a pris la direction du collège Château d’eau de Kaloum. Là, les apprenantes ont eu droit à des kits hygiéniques. Mais avant de procéder à la remise, le groupe a offert aux bénéficiaires, une séance d’explication sur l’utilisation des serviettes hygiéniques. « Je suis vraiment contente de ces cadeaux parce que ça va me servir pendant trois mois. Je n’aurai pas donc à dépenser pendant cette période pour mes achats de coton hygiénique », se réjouit Salématou.

Aliou Nasta