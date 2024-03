C’est elle-même qui dit que ses efforts n’ont probablement été suffisants. Mais c’est une importante mobilisation qui a accueilli hier soir Makia Bamba, celle qui a représenté la Guinée à la 71ème édition du concours de beauté Miss Monde qui s’est déroulée du 18 février au 9 mars 2024 à New Delhi, en Inde. Disqualifiée au niveau du challenge Top 40, elle exprime néanmoins sa reconnaissance et sa fierté à l’endroit des Guinéens qui l’ont soutenue et supportée tout au long de la compétition.

Privée d’appui financier, Makia Bamba a eu une participation plutôt laborieuse. N’empêche qu’elle a fait du mieux qu’elle pouvait pour représenter le plus dignement la Guinée. En retour, les citoyens via notamment les réseaux sociaux l’ont supportée. Ce dont elle est très fière. « C’était un honneur et un privilège pour moi de représenter mon pays, et cela a été une expérience formidable, pleine d’émotions, de tristesse et de joie. Je n’ai peut-être pas été à la hauteur de vos attentes, mais je suis fière d’avoir donné le meilleur de moi-même, et je suis extrêmement reconnaissante envers les Guinéens pour leur soutien. Je m’attendais à figurer en haut du classement, notamment à remporter le défi du Top model ou à être parmi les 40 premières. Mais malheureusement, peut-être que mes efforts n’ont pas été suffisants pour atteindre le Top 40. Cependant, je suis très fière de représenter la Guinée », a-t-elle indiqué.

Interrogée sur ses projets futurs, elle précise : « Je compte décrocher d’importants contrats à l’international, lancer ma propre marque et poursuivre mon engagement pour la promotion de l’environnement ».

Aminata Camara