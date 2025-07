GUECKÉDOU : plus de 400 agents recenseurs mobilisés pour le recensement

Après les opérations du Programme national de Recensement administratif à Vocation d’état civil (PN-RAVEC), celles du Recensement général de la population et de l’habitation (RGPH-4) ont officiellement été lancées ce mardi 1er juillet 2025 dans la préfecture de Guéckédou. La cérémonie a été présidée par le préfet de Guéckédou, en compagnie de la présidente de la délégation spéciale et du coordinateur préfectoral du RGPH-4. Elle s’est tenue dans la salle de délibération, en présence des 26 présidents de conseils de quartiers et des agents recenseurs.

Dans sa prise de parole, la présidente de la délégation spéciale, Sia Eveline Koundouno, a insisté sur le sérieux et l’engagement que requiert cette opération.

« Ce recensement est une activité très importante. S’il est bien réalisé, il permettra la bonne mise en œuvre de nos programmes de développement. En revanche, un recensement mal fait entraînera de mauvaises conséquences. Par exemple, si vous êtes chargés de recenser les bâtiments endommagés de Guéckédou et que vous n’en déclarez que cinq alors qu’il y en a plus d’une vingtaine, un projet de réhabilitation visant 50 % de ces bâtiments ne couvrira que 25 %. Ce serait préjudiciable pour notre communauté. Ce travail exige donc de la concentration et du sérieux », a-t-elle affirmé.

Soucieuse du bon déroulement du processus, elle a également appelé les conseils de quartiers à s’impliquer activement.

De son côté, le coordinateur préfectoral du RGPH-4, Moussa Aminata Camara, a rappelé l’objectif fondamental de cette opération.

« Il s’agit d’une activité d’envergure nationale visant à recenser toute la population guinéenne afin de fournir des données statistiques fiables aux décideurs politiques. Ces statistiques serviront à planifier et valider les programmes de développement pour les dix prochaines années. Le recensement se déroulera du 1er au 31 juillet 2025 », a-t-il expliqué.

Il a également précisé que 436 agents recenseurs ont été mobilisés pour la préfecture de Guéckédou, ajoutant que les citoyens n’auront aucun document à fournir.

« Contrairement au PN-RAVEC, où les citoyens devaient se rendre sur les sites de recensement avec leurs pièces, les agents du RGPH-4 iront de concession en concession pour recueillir les informations », a-t-il souligné.

Prenant la parole à son tour, le préfet, Colonel Pascal Fahindo Nikavogui, a tenu à rassurer la population.

« Le RGPH-4 concerne toutes les personnes vivant en Guinée, quelle que soit leur nationalité, leur âge ou leur sexe. Les agents passeront de maison en maison pour collecter les données. Il est essentiel que chaque résident soit recensé, car c’est ainsi que nous pourrons participer activement au développement de notre pays », a-t-il indiqué.

Aujourd’hui encore, la Guinée ne dispose pas de données précises sur le nombre exact de sa population. Le RGPH-4 apparaît donc comme un levier crucial pour une meilleure planification des politiques publiques.

Niouma Thèdan Kamadou Kamano, depuis Guéckédou