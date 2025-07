Siguiri : le journaliste Ibrahima Camara victime d’un vol à son domicile 

Dans la nuit du samedi 5 au dimanche 6 juillet 2025, le journaliste Ibrahima Camara, correspondant préfectoral du site d’information Ledjely.com, a été victime d’un vol à son domicile, situé dans le quartier Énergie, secteur Nankoda, relevant de la commune urbaine de Siguiri. La moto du journaliste a été emportée par les voleurs.

Interrogé par la rédaction, le journaliste raconte les circonstances du vol.

« Samedi dernier, je suis rentré à la maison vers 21h, après la forte pluie qui s’était abattue sur la ville. Cette pluie avait d’ailleurs fait tomber un gros manguier dans notre cour, bloquant l’entrée. Il a fallu découper certaines branches pour pouvoir accéder à la maison. Ce travail terminé, il était déjà 23h passées. Comme d’habitude, j’ai garé ma moto dans le couloir de ma chambre. Un peu après minuit, un de mes frères a réveillé sa femme pour qu’elle lui ouvre la porte de la cour. Après cela, je me suis endormi. À 5h du matin, quand je me suis levé pour la prière, j’ai constaté que la moto n’était plus là. C’est une moto de marque Haogie, modèle HJ110-2, immatriculée HI-702-A 04, de couleur rouge bordeaux », a-t-il expliqué.

Le journaliste poursuit en évoquant les démarches entreprises pour tenter de retrouver son engin.

« C’est une moto neuve que j’ai achetée il y a environ un an. C’est mon unique moyen de déplacement pour exercer mon métier. J’ai fait une déclaration à la police, à la gendarmerie et à la brigade de recherche, mais jusqu’à présent, aucune trace. Ce matin, je compte également me rendre au siège de la DSD (Documents Sécurisés de Guinée) pour faire une déclaration », a-t-il déclaré.

Toute personne ayant des informations utiles peut le contacter au +224 628 13 74 43.

Ledjely.com