Siguiri : Un bébé volé retrouvé vivant dans un puits après trois jours d’angoisse

Un fait choquant s’est produit dans la préfecture de Siguiri. Porté disparu depuis trois jours, un nourrisson d’à peine un mois a été retrouvé vivant ce dimanche 6 juillet 2025 au fond d’un puits de mine, dans la localité de Kofillani. Une découverte qui tient presque du miracle.

Selon les informations recueillies, le bébé avait été enlevé le jeudi 4 juillet dans le district de Bouré Boukaria. Les soupçons se tournent vers une femme voilée, toujours recherchée par les autorités. Le nouveau-né aurait été déposé, ou jeté, dans un puits d’environ six mètres de profondeur, situé dans une mine artisanale.

Mamadi Camara, grand-père du bébé, raconte avec émotion.

« Ma fille est venue nous rendre visite alors qu’elle était affamée. Elle vit à Kouroussa, mais elle a accouché ici. Une femme voilée s’est introduite dans notre concession et a enlevé l’enfant jeudi dernier. Grâce à Dieu, aux personnes de bonne volonté et aux ‘Tomboloma’ (agents de sécurité des mines), l’enfant a été retrouvé ce matin dans un puits. Heureusement, il est sain et sauf », a-t-il indiqué.

Yakouba Camara, un citoyen de Boukaria, est celui qui a découvert l’enfant. Il explique les circonstances de cette surprenante trouvaille.

« Nous étions dans la mine artisanale appelée Sokounou. Je m’éloignais pour me soulager quand j’ai entendu des pleurs de bébé. J’ai aussitôt alerté les Tomboloma (gardiens des mines artisanales), qui ont aussi entendu les cris. Ils sont descendus dans le puits et ont repêché le bébé, vivant et sans blessures. Nous l’avons immédiatement conduit au poste de santé de Kofillani. Les agents de santé ont confirmé qu’il allait bien, qu’il avait juste faim et était épuisé », a-t-il expliqué.

Le bébé a depuis été remis à sa mère, sous le choc mais soulagée de retrouver son enfant vivant. L’enquête suit son cours pour retrouver l’auteure présumée de cet enlèvement.

Ibrahima Camara, depuis Siguiri