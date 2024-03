Rencontre avec le PM : « Nous lui avons dit que le pays va très mal », souligne Cellou Baldé de l’ANAD

Pour la première fois depuis sa prise de fonction en tant que Premier ministre, Amadou Oury Bah a rencontré ce lundi 25 mars 2024, les représentants de la classe politique guinéenne. Une prise de contact qui s’inscrit dans la dynamique de partager les informations sur la situation sociopolitique et économique du pays.

Les coalitions politiques notamment l’ANAD et le FNDC politique ont saisi cette opportunité pour peindre la situation du pays au locataire du palais de la Colombe. « Nous avons juste attiré son attention sur le fait qu’il est le troisième Premier ministre en l’espace de deux ans par rapport à cette transition. Nous lui avons dit que le pays va mal, très mal. Et nous avons également mentionné que de notre côté, quand nous entendons dire qu’il faut d’abord travailler sur les questions économiques, sociales et enfin sur les questions politiques, en tant qu’acteurs politiques, nous lui avons rappelé que ce sont les crises sociales et économiques qui engendrent les crises politiques », a dit Cellou Baldé.

Parlant du processus de retour à l’ordre constitutionnel qui semble inévitablement se heurter à un glissement, l’ANAD reste droite dans ses bottes et réitère ses préalables. « Aujourd’hui, il y a des leaders qui sont en dehors du pays. Et aujourd’hui, quand nous voulons reconstruire la nation, quand nous voulons ramener tout le monde sur la table, on ne peut pas laisser Cellou et Sidya en dehors du pays. Ça, c’est l’un des préalables que nous avons. De l’autre côté, ce que nous avons toujours réclamé, c’est qu’on ait un véritable dialogue autour duquel nous allons rediscuter de cet agenda dynamique. Nous l’avons déjà dit, que cet agenda était un jeu de dupes entre le CNRD, le gouvernement de la République et la Cedeao », a réitéré l’acteur politique Cellou Baldé.

Par ailleurs, la coalition politique dirigée par Cellou Dalein Diallo a invité le chef du gouvernement à réunir les acteurs politiques majeurs de la vie politique guinéenne.

Profitant de l’occasion, le premier ministre a annoncé l’organisation dans les prochains jours des réunions sectorielles avec les acteurs politiques afin de discuter des questions se rapportant à l’intérêt de la Guinée.

A noter que le RPG arc-en-ciel de l’ex président Alpha Condé a boudé cette rencontre dénonçant l’arrestation prolongée de ces cadres à la maison centrale, entre autres.

N’Famoussa Siby