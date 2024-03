Kankan : des hommes armés s’attaquent à une boutique et emportent plus de 30 millions de GNF

L’insécurité est loin de connaître son épilogue dans la commune urbaine de Kankan. En effet, dans la journée de ce mardi 26 mars 2024, c’est encore un kiosque de transfert d’argent situé au quartier Morioulen qui a été la cible des malfrats. Selon la victime, un montant de près de 30 millions GNF a été emporté par ces assaillants.

C’est avec un fusil de marque PMAK en main que ces assaillants sont arrivés dans ce kiosque. La gérante a été aussitôt mise au respect avec des tirs de sommation. Sur le déroulé de l’attaque, Djigui Camara, propriétaire raconte : « Dans les environs de 12h, j’ai reçu un appel de ma femme qui pleurait en me disant que des bandits sont venus attaquer ma boutique. Automatiquement, je suis venu et j’ai trouvé une grande foule sur les lieux. J’ai trouvé également la gérante de la boutique qui pleurait, je lui ai demandé ce qui s’était passé, elle m’a dit que ce sont quatre personnes qui sont venues en moto avec leur arme PMAK, trois sont entrées dans la boutique et l’autre est restée dehors. Ils l’ont menacée en lui disant de faire sortir l’argent, elle a eu peur et a fui pour sortir par la petite porte qu’on a derrière la caisse, c’est ainsi que les gars sont passés derrière la caisse et ils ont emporté tout l’argent qui était là-bas. Les gens sont venus les trouver ici mais ils ont tiré des balles en l’air pour s’enfuir », a précisé cet entrepreneur.

Pour l’instant, difficile pour Djigui Camara d’avoir une idée exhaustive du montant dérobé lors du passage de ces malfaiteurs. A l’en croire, ce dernier pourrait être estimé à près de 30 millions GNF : « Je ne peux pas estimer actuellement les pertes, mais je peux dire quand même que mon fonds de roulement a été emporté. Quand je partais le matin, j’ai laissé 25 à 27 millions ici, je ne sais pas maintenant la gérante avait fait combien d’opérations de dépôt et retrait. Tout le montant est parti, j’ai vérifié dans les caisses il n’y a plus rien », se lamente t- il.

Rappelons que ce n’est pas le premier passage des bandits dans cette boutique. Selon le propriétaire, ces derniers y avaient déjà fait un tour en fin d’année. Ce jour, ils auraient emporté un montant de 37 millions de francs guinéens, un ordinateur et ses deux téléphones.

Michel Yaradouno, Kankan pour ledjely.com