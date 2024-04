Pêche : après 16 ans, l’UE accueille à nouveau les produits de mer guinéens

Après plusieurs années de suspension, la Guinée à travers le ministère de la Pêche et de l’Economie maritime a procédé ce mardi 23 avril 2024, à la relance de la toute première opération d’exportation de produits halieutiques congelés vers le marché de l’Union européenne. Un évènement qui a donné lieu à une cérémonie organisée dans l’enceinte de l’établissement Delphinus Guinée à Nongo Taady, commune de Ratoma. Elle a été présidée par la ministre Fatima Camara.

La relance des exportations des produits de pêche guinéens vers le marché de l’Union européenne est le résultat des réformes toutes ces dernières années. Cette relance symbolique porte sur l’exportation de 25.000 kg de poissons congelés à destination de l’Espagne. Les usines qui exportent ne travaillent qu’avec la pêche artisanale et l’exportation ne représente que 20 à 30% de la capture de la pêche artisanale et les 70% sont reversés au marché local.

Pour Fatima Camara, ministre de la pêche et de l’Economie maritime : « Cet acte montre la détermination et l’encouragement du gouvernement guinéen vers les investisseurs dans le domaine et prouve vraiment qu’on respecte toutes les conditions afin de pouvoir exporter de chez nous vers un autre pays ».

Prenant la parole, Sandra Baalkadi, directrice générale de l’établissement Delphinus Guinée, elle, a dit les motifs qui l’ont poussée à miser sur la Guinée. « Notre décision d’investir en Guinée a été motivée dès la première visite des installations qui répondent parfaitement aux normes européennes. Nous savons que les eaux guinéennes sont poissonneuses, la qualité du poisson est riche, c’est un poisson qui est prisé. Je précise que c’est le premier conteneur de poissons congelés qui quitte la Guinée vers le marché européen mais nous faisons également l’exploitation de poissons à l’état frais depuis déjà deux mois où les règles d’hygiène et les normes sont beaucoup plus strictes que dans le congelé. Et, la Guinée répond parfaitement à tous ces critères et à toutes ces exigences », confie-t-elle pour la circonstance.

Mamadou Bano Diallo, directeur général de l’Office national contrôle sanitaire des produits de la pêche et de l’aquaculture, lui aussi, se réjouit de la fin de l’isolement qui demeurait imposé aux produits de pêche guinéens.

Pour terminer, la ministre de la Pêche et de l’Economie maritime a exhorté tous les opérateurs de la chaîne de valeur à s’inscrire dans une logique de qualité, pour répondre aux normes d’exportation vers le marché européen.

Rappelons que même avec cette relance, seuls les 30 % d’une prise sont exportés, les 70 % autres restants étant réservés au marché local. Concrètement pour une prise équivalant à 300 kg, seuls 90 kg vont pour le marché européen, les 210 autres seront proposés aux consommateurs locaux.

Fodé Soumah