Lancement du premier tour 2024 des Journées Nationales de Vaccination contre l’épidémie de poliomyélite en Guinée

Labé, le 11 mai 2024 – Le Gouvernement guinéen avec l’appui de ses partenaires techniques et financiers, dont l’Initiative Mondiale pour l’Éradication de la Poliomyélite, lance le premier tour 2024 des Journées Nationales de Vaccination contre l’épidémie du variant de poliomyélite circulant de type 2 (PVDV2c). Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, en tant que “champion de la vaccination”, a lancé officiellement la campagne à Labé, en compagnie des représentants des partenaires techniques et financiers, dont l’OMS, l’UNICEF et Gavi.

La poliomyélite demeure une maladie grave et invalidante, mais qui peut être prévenue par une action simple : l’administration du vaccin polio oral aux enfants, en particulier ceux âgés de moins de 5 ans. Pour éliminer définitivement cette maladie, chaque enfant doit être vacciné. Malheureusement, des milliers d’enfants demeurent non vaccinés, ce qui a entraîné une recrudescence des épidémies de poliomyélite dans plusieurs pays, y compris ceux qui avaient éradiqué le virus depuis des décennies.

” Au côté du Gouvernement guinéen, l’UNICEF reste déterminé à éradiquer la Polio en Guinée afin qu’aucun enfant, où qu’il soit, ne sera plus jamais paralysé ou ne décède de cette maladie. J’encourage vivement les parents à faire vacciner leurs enfants contre la Polio pour qu’il puisse vivre, grandir et s’épanouir en pleine santé, “ indique Félix Ackebo, Représentant de l’UNICEF en Guinée.

Bien que l’Initiative Mondiale pour l’Éradication de la Poliomyélite (IMEP) ait connu d’importants succès mondiaux depuis son lancement en 1988, y compris la certification de l’éradication du poliovirus sauvage en Afrique en août 2020, certains pays de la région africaine, notamment la Guinée, continuent à signaler des cas de poliovirus vaccinal, en particulier de type 2. En juillet 2023, la Guinée a détecté des cas de polio de type 2 et a organisé deux campagnes de vaccination en septembre et octobre 2023 pour y remédier. Malgré ces efforts, les enquêtes sur la couverture vaccinale ont révélé des résultats insatisfaisants, ce qui a permis à la maladie de persister.

« La réémergence des maladies évitables par la vaccination qui étaient sous contrôle comme la polio, la coqueluche et la diphtérie nous interpelle et démontre l’impérieuse nécessité de renforcer les stratégies de vaccination de routine et le dialogue avec les communautés en faveur de la vaccination. A l’occasion de ce premier tour des JNV de riposte contre la poliomyélite en Guinée, l’OMS appelle à la mobilisation de tous les acteurs afin d’assurer une vaccination de qualité pour protéger davantage les enfants contre la polio, une maladie invalidante, » a souligné Dr Jean Marie Kipela, Représentant de l’OMS en Guinée.

Le premier tour des journées nationales de vaccination, prévu du 10 au 13 mai 2024, vise à vacciner plus de trois millions d’enfants âgés de 0 à 5 ans répartis dans les 38 districts sanitaires du pays. Cette initiative intervient dans un contexte particulier, avec la présence de diverses épidémies additionnelles telles que la diphtérie, la coqueluche, la fièvre jaune et la rougeole. Ces journées fourniront également une occasion précieuse pour renforcer la vaccination de routine des enfants et faire face à ces épidémies.

En raison de la propagation du virus dans plusieurs pays de la sous-région, ce premier tour des journées nationales de vaccination contre la polio sera mené simultanément avec cinq autres pays : le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Libéria, le Mali et la Sierra Leone.