L’Office national du tourisme (ONT) au cœur de la 5ème édition du Kania Soli à Kindia

Dans le cadre des festivités des 72h du Kania Soly, danse traditionnelle et culturelle, l’Association Kania diyé (AKD), en collaboration avec l’Office national du tourisme a organisé ce samedi 15 juin, des activités d’assainissement, de formation en teinture en faveur de femmes en teinture et procédé à la remise de dons à des démunis de la cité des agrumes.

A l’image de la grande Mamaya de Kankan, les ressortissants de la ville de Kindia, réunis au sein de l’Association Kania diyé (AKD), continuent de perpétrer leur danse traditionnelle et culturelle dénommée Kania Soli.

Pour la 5ème édition des 72h du Kania Soli qui se tient du 13 au 18 juin, l’AKD, appuyée par l’Office national du tourisme (ONT), a organisé hier samedi plusieurs activités dans la commune urbaine de Kindia.

Djené Keita, présidente de l’Association Kania diyé (AKD), a évoqué les activités prévues au compte de cette journée. ‘’Dans le cadre des activités, on avait programmé une visite touristique au Voile de la mariée (…). Aujourd’hui, il est prévu l’assainissement, une formation en teinture et la fourniture des vivres aux démunis. Demain, c’est la fête, on a un grand concert à la place des martyrs. Le lendemain sera la danse Soli’’, détaille-t-elle.

‘’Demain étant la fête, c’est à la place des martyrs qu’on prie. Donc, il fallait assainir cet endroit pour que demain, tous ceux qui viendront pour la prière puissent trouver l’endroit propre. Après la place des martyrs, nous allons descendre à l’hôpital, puis au marché’’, ajoute-t-elle, avant d’appeler à la mobilisation des populations de Kindia pour la réussite des festivités.

Au cours de la même journée, 30 jeunes filles ont bénéficié d’une formation en teinture organisée par l’AKD. Le commissaire général de Kania Soli 2024, revient sur les motivations.

‘’Kania Soli, c’est aussi l’artisanat guinéen, la promotion du savoir-faire guinéen. Le savoir-faire guinéen, c’est d’abord le savoir-faire des femmes de Kindia. Parce que le textile guinéen est connu dans le monde entier grâce au Kindely, grâce au travail des femmes. C’est pour cela que je suis heureux d’être là aujourd’hui pour assister à cette formation des jeunes filles. Donc, je vous encourage à suivre les traces de vos mamans, de toutes ces dames qui font l’honneur de la Guinée parce qu’elles font l’honneur de l’artisanat guinéen’’, s’est réjoui le conseiller national Sorel Keïta.

Ces festivités connaissent aussi la participation des ressortissants de Kindia vivant à l’étranger. Wandel Soumah, un des fils de la localité, vit en Belgique. Il se dit heureux de prendre part à cette 5ème édition des 72h du Kania Soli.

‘’C’est un sentiment de joie, une grande fierté de représenter la diaspora guinéenne aujourd’hui à ce grand événement. Je suis vraiment content. C’est la 5ème édition, On a aussi une association des fils de Kindia en Belgique qu’on appelle Kania Mounafanyi. Donc, comme les années passées, on n’a pas eu l’opportunité de venir assister, on a décidé qu’on soit représentés cette fois-ci pour le bien de Kindia et les fils de Kindia. C’est ce qui nous a motivés’’, souligne-t-il.

La journée de ce samedi a été clôturée par la finale du tournoi doté du trophée Mengué Kindy Camara et une soirée de contes et légendes à la place des martyrs de Kindia.