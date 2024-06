CAN 2025 : la compétition se jouera en hiver

Après quelques jours de tergiversations et de débat autour du calendrier de la prochaine, les dates ont finalement été adoptées hier vendredi. Devant se jouer au Maroc, la compétition se déroulera non pas en début d’année, mais entre la fin de l’année et le début 2026. Précisément, ce sera entre le 21 décembre 2025 et 18 janvier 2026.

En conséquence, les éliminatoires de la CAN 2025 devraient se jouer entre septembre et novembre 2024. La date du tirage au sort des éliminatoires a été fixée au 4 juillet prochain à Johannesburg (Afrique du Sud).

Ce nouveau réaménagement vient confirmer l’incertitude qu’on entretient depuis quelques années autour de cette compétition. Compétition qui a de plus en plus à trouver sa place dans le calendrier des compétitions sportives mondiales. Pas vue d’un bon œil par les clubs occidentaux employeurs de stars africaines, il se trouve qu’en fonction des pays, la CAN ne peut pas toujours se jouer au cœur de l’été. Parce que sur le continent, dans certains pays, une telle période correspond à la saison des pluies.

Fodé Soumah