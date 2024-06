Hajj 2024 : 4 décès parmi les Guinéens

Alors que les pèlerins musulmans guinéens regagnent le pays à partir de ce samedi 22 juin 2024, l’équipe médicale a présenté à la presse le bilan à mi-parcours de ses activités. Bilan duquel il ressort qu’il y a quatre décès dans le contingent guinéen qui a effectué le déplacement en Arabie Saoudite, sur plus de 1000 décès qui auront été relevés à l’occasion du pèlerinage de cette année.

Deux principaux symptômes auront été répertoriés par l’équipe médicale qui a accompagné les pèlerins guinéens : l’hypertension et le diabète. Pourtant, il y a eu près de 3400 consultations. Mais il n’y a eu que 40 patients qui été hospitalisés, aussi bien dans le secteur public que dans celui privé. Et de ces 40 cas, il ne resterait plus que 7 qui soient encore en situation d’hospitalisation. « Un des patients a suivi une intervention majeure au niveau du cœur, grâce à la diligence de l’équipe qui l’a reçu et tout ce qui a été dit ici a été confirmé par des équipes saoudiennes », précise Pr. Mamadou Dadhi Baldé, chef de l’équipe médicale.

Mais il y a quatre décès dont un issu des rangs des pèlerins amenés par le secteur public et trois venant du secteur privé. « Nous présentons nos condoléances aux familles endeuillées et nous leur demandons qu’ils nous écoutent parce que nous avons encore deux semaines à passer ici. On recommande également à ceux qui restent ici de se reposer, parce que le pèlerinage est fini mais il fait encore très chaud à La Mecque. Les gens doivent donc éviter les expositions inutiles au soleil. Ils doivent s’hydrater au maximum et continuer à prendre les médicaments pour les maladies chroniques notamment l’hypertension et le diabète », recommande-t-il.

Fodé Soumah