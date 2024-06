Economie : le PM lance les travaux du Guinée Business Forum

En compagnie de la ministre du Commerce, de l’Industrie et des PME, le Premier ministre a lancé ce mercredi 26 juin 2024, les activités du Guinée Business Forum (GBF) sur le thème : “Quelles réformes pour le secteur privé guinéen’’ ? La cérémonie s’est déroulée dans un complexe hôtelier de la place en présence des membres du gouvernement et du CNRD ainsi que des représentants des opérateurs économiques guinéens et marocains.

Expression de la volonté politique du gouvernement d’instaurer le dialogue public-privé comme outil pour mener des réformes afin d’améliorer l’environnement des affaires, le Guinée Business Forum est la plateforme stratégique qui mobilise les décideurs politiques, les administrateurs et les représentants du secteur privé pour échanger sur les réformes à mettre en œuvre par des actions concertées et permanentes.

« Le secteur privé guinéen réaffirme sa volonté de parler d’une seule voix et d’avancer dans une seule et même direction, celle du Progrès et du développement partagé », assure à l’occasion Ansoumane Kaba, président du patronat guinéen, par ailleurs vice-président GBF.

Néanmoins, il rappelle à l’occasion les quelques défis auxquels ce secteur privé : valorisation du contenu local, formation et le transfert des compétences, lutte contre l’informalité, la création d’emplois décents, etc. Des défis qui, selon lui, rendent encore plus pertinente, l’idée du GBF.

« Les difficultés à accéder aux financements et les dysfonctionnements administratifs sont quelques-uns des défis qui doivent être relevés. C’est pourquoi, ce cadre de concertation permanent est essentiel pour une vision harmonisée et soutenue. Nous devons travailler ensemble pour répondre à ces préoccupations et pour créer un environnement favorable au développement des entreprises. Nous devons également encourager la création d’entreprises innovantes, favoriser la diversification des sources de revenus et promouvoir l’exportation des produits guinéens », invite, pour sa part Dre Diakité Sidibé, ministre du Commerce, de l’Industrie et des PME.

En outre, assure-t-elle : « le Guinée Business Forum vise à simplifier les procédures administratives, à encourager l’entrepreneuriat et à favoriser la création d’emplois. En offrant un cadre juridique et fiscal adapté aux besoins du secteur privé, nous créons des conditions propices à leur épanouissement et à leur réussite ».

La complémentarité entre l’Etat et le secteur privé est telle aux yeux du premier ministre qu’elle relève d’une évidence. « L’Etat ne doit pas se substituer au secteur privé. Mais un secteur privé ne peut pas prospérer lorsque l’Etat est faible ou l’Etat est absent. C’est la raison pour laquelle plusieurs réformes sont engagées pour permettre à ce que le secteur privé soit dans une logique de performance pour créer de la richesse (…) la nation ne peut pas s’enrichir s’il n’y a pas de secteur riche créateur de richesses », dit Bah Oury. Conséquemment, il invite à l’unité : « Réunissez-vous, organisez-vous, donnez-vous la main pour que le secteur privé national puisse être un secteur, porteur, créateur de richesses. En tant que premier ministre chef du gouvernement, et les autres ministres, quelle est notre rôle dans tout cela ? C’est de faire en sorte que nous soyons au service de l’économie »

Fodé Soumah