Kankan : le grand imam et Karamo Solo enterrent la hache de guerre

En désaccord depuis des années, le grand imam de Kankan, El hadj Karamo Bangaly Kaba, et l’érudit El hadj Cheick Souleymane Sidibé, fument enfin le calumet de la paix. Une réconciliation résultant de nombreux efforts consentis çà et là pour rabibocher les deux leaders religieux. C’est donc la fermeture d’un moment d’incompréhension qui, récemment, avait été marqué par une attaque par média interposé de la Ligue islamique régionale et conséquemment du grand Imam de Kankan, par Karamo Solo. Une sortie du président président de l’association Nourdine Islam qui avait fait salives et encres dans la cité. Mais décidément, cette atmosphère-là relève désormais du passé.

C’est en marge des obsèques du père du ministre Mory Condé auxquelles prennent part beaucoup d’autres membres du gouvernement dont Ibrahima Kalil Condé et Moussa Moïse Sylla que ces derniers ont initié cette réconciliation. Cette dernière a été scellée au terme d’une réunion dans l’enceinte de la villa Syli de Kankan. « Dieu nous a aidé. L’autorité, le chef d’Etat, chef suprême des armées, Mamadi Doumbouya nous a instruit de prendre les dispositions nécessaires pour que les parents se réconcilient. Et cette réconciliation a eu lieu. Par rapport à la réconciliation, nous avons dit au fils que le grand imam est son père, et il a reconnu que c’est son père, c’était une mésentente seulement. Nous avons aussi demandé aux proches des deux El hadj d’arrêter de créer la tension entre les fils du pays, surtout entre ces deux religieux, ils nous ont compris. Chacun d’eux est revenu au meilleur sentiment. Nous disons donc à la population de Nabaya qu’il n’y a plus de tension à Kankan. Cette occasion nous a permis de désamorcer une crise. Aux sympathisants de Karamo Solo, aux sympathisants du grand imam, le grand imam c’est l’inspecteur régional des affaires religieuses qui mérite tous les honneurs, et son fils Karamo Solo l’a reconnu », a déclaré le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, à la suite de cette entente retrouvée.

Prenant la parole pour la circonstance, El hadj Karamo Bangaly Kaba, grand imam de Kankan et inspecteur régional des Affaires religieuses, s’est montré favorable à cette réconciliation, a confirmé la réconciliation. « Vouloir revenir sur tout ce qui s’est passé, pourrait créer d’autres problèmes. Donc, nous avons ensemble décidé de pardonner afin d’éteindre le feu. S’il n’y pas d’entente dans un pays où dans une localité, il n’y pas de progrès. Nous, nous sommes les leaders religieux dans la religion, et Karamo Solo est une personne qui a un monde de fidèles musulmans derrière lui. Donc, s’il y a mésentente entre nous, ce n’est pas une bonne chose », a-t-il noté. L’imam a même appelé à relativiser la mésentente. « Les dents sont faites pour protéger la langue, mais il arrive parfois que ces mêmes dents blessent la langue qu’elles sont censées protéger. C’est le moment de mésentente, mais Dieu a décidé aujourd’hui que cela prenne fin grâce au président de la République », a-t-il poursuivi.

Même appel à l’apaisement de la part de Karamo Solo. « Les sages de Kankan ont construit une harmonie qui continue de régner sur la ville, et le grand imam est sous l’ombre de cette belle harmonie construite par nos devanciers. C’est pourquoi il arrive parfois que les choses dégénèrent, mais ça finit toujours par un apaisement et une compréhension mutuelle. Aujourd’hui, le premier imam a eu un sentiment de pitié envers ma personne, et moi également j’ai eu le même sentiment pour son fils. Donc, tout est rentré en ordre », a-t-il confié.

Ainsi donc, tout redevient normal entre Karamo Solo et le grand imam de Kankan.

Michel Yaradouno, Kankan pour ledjely.com