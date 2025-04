Recensement biométrique : le Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation rencontre et invite le Forum National des Jeunes des Partis Politiques à la sensibilisation

Après les plateformes de la société civile, les organisations professionnelles de presse et les hommes de culture, le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, accompagné des membres de son cabinet, a reçu ce mercredi 23 avril 2025, le Forum National des Jeunes des Partis Politiques (FONAJEP). La salle de conférence du MATD a abrité cette rencontre qui visait à impliquer davantage cette organisation dans la campagne d’information et de sensibilisation dans le cadre du recensement biométrique en cours.

C’est la directrice nationale des affaires politiques et de l’administration électorale qui a introduit la délégation du FONAJEP auprès du ministre de l’Administration du territoire et son cabinet. Madame Camara Djénabou Touré a particulièrement magnifié le dynamisme, la structuration et l’implantation du FONAJEP en tant qu’organisation. Des acquis qui témoignent de la force que représente le FONAJEP pour apporter une contribution significative dans la sensibilisation des citoyens autour du recensement biométrique.

A sa prise de parole, le président du FONAJEP, Yatigna Mansaré, a tout d’abord présenté sa plateforme qui regroupe des jeunes issus de soixante-six (66) partis politiques légalement constitués en Guinée, avant d’égrener les différentes activités menées par son organisation notamment la participation active dans la promotion et la consolidation des acquis démocratiques. « Crée en 2013, le FONAJEP compte en son sein 1765 jeunes répartis sur l’ensemble du territoire national », dit-il.

Plus loin, Yatigna Mansaré a, au nom des membres du bureau exécutif national du Forum National des Jeunes des Partis Politique, exprimé au ministre et au cabinet du MATD, toute sa gratitude pour la confiance placée en sa structure. Il a par la suite réitéré l’engagement des jeunes des partis politiques à accompagner le ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation pour la réussite du recensement biométrique.

Dans son discours de circonstance, le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, a salué l’engagement des jeunes dans ce processus crucial qui honore à la fois leurs partis et la République de Guinée.

« En participant activement à la sensibilisation, vous contribuez à faire entendre la voix de la jeunesse guinéenne dans la construction d’un État plus transparent, plus juste et plus représentatif », a laissé entendre le ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation, le Général 2e section Elhadj Ibrahima Kalil Condé. Pour le ministre, le succès du recensement dépend non seulement de la qualité des moyens techniques et logistiques mis en place, mais aussi et surtout de la mobilisation sociale, de la confiance des citoyens et de la pédagogie sur le terrain.

La remise officielle des appuis financiers aux représentants des jeunes des partis politiques, a sanctionné la rencontre entre le ministre et les représentants du FONAJEP, en vue de porter le message et de faciliter leurs missions auprès des citoyens.