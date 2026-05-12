Formation : 25 entraîneurs africains en stage pour la Licence CAF A à Conakry

Le Centre technique national de Nongo accueille, depuis ce lundi 11 mai 2026, le premier module du second groupe du cours Licence CAF A, organisé par la Fédération guinéenne de football (FGF) à travers sa Direction technique nationale (DTN).

Cette session regroupe 25 participants guinéens et étrangers, venus renforcer leurs compétences techniques et managériales.

Présent à cette cérémonie, le secrétaire général de la FGF a d’abord salué les efforts fournis par son département pour assurer la formation des acteurs du football guinéen.

« Cette cérémonie marque une nouvelle étape majeure dans la dynamique de professionnalisation, de modernisation et de renforcement des capacités techniques de notre football national, conformément à la vision stratégique portée par le Comité exécutif de la Fédération guinéenne de football et mise en œuvre avec engagement par la Direction technique nationale. Je voudrais rappeler avec satisfaction que cette présente session, qui regroupe 25 candidats entraîneurs, intervient dans la continuité du vaste programme de formation engagé par notre fédération après l’organisation réussie d’un précédent module ayant réuni 30 entraîneurs, encadrés avec compétence par d’éminents instructeurs marocains », a déclaré Ibrahima Blasco Barry.

Par ailleurs, il a tenu à saluer la présence des instructeurs de la CAF venus du Mali et de la Côte d’Ivoire pour améliorer les capacités opérationnelles de ces 25 entraîneurs venus de plusieurs pays africains.

« Cette continuité illustre clairement la volonté de la Fédération guinéenne de football de faire de la formation un levier prioritaire et durable du développement de notre football. Permettez-moi, à l’entame de mon propos, d’adresser une chaleureuse et fraternelle bienvenue à nos éminents instructeurs de la CAF, Monsieur Mohamed Magassouba du Mali et Madame Clémentine Touré de Côte d’Ivoire. Votre présence parmi nous honore cette session de formation et rehausse incontestablement le prestige de cette initiative », a-t-il souligné.

Par ailleurs, il a tenu à préciser que le football moderne ne laisse plus de place à l’improvisation.

« Le football moderne ne laisse plus de place à l’improvisation. La performance durable repose désormais sur la compétence, la méthodologie, la science de l’entraînement et une parfaite maîtrise des standards internationaux. C’est dans cette logique que la CAF, à travers sa convention de formation et ses nouvelles exigences en matière d’encadrement technique, a considérablement renforcé ses critères », a-t-il conclu.

Lonceny Camara