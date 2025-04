Amara Camara à Mamou : « Ensemble, nous sommes plus forts »

Comme annoncé dans notre précédent article, les membres du gouvernement se sont fortement mobilisés à Mamou depuis vendredi pour participer à une grande marche en faveur de la paix et de la cohésion sociale.

Au carrefour central de la ville, où s’est tenue la cérémonie officielle, plusieurs ministres ont pris la parole, appelant les Guinéens à se faire massivement recenser.

Parmi eux, le ministre secrétaire général de la présidence, le Général Amara Camara, a livré un message fort, exhortant les citoyens à l’unité, au rejet de la haine et des divisions, et à l’engagement pour un avenir harmonieux.

« Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir meilleur. Dans notre société actuelle, chaque mot, chaque geste est observé de près. Les réactions ne se font jamais attendre — et c’est le propre d’une démocratie. Toutefois, en tant que leaders, nous avons un devoir de responsabilité. C’est la voie que trace notre chef de l’État, le Général Mamadi Doumbouya. Être responsable, c’est reconnaître ses erreurs, les corriger et non les ignorer. Cela s’applique à chacun d’entre nous, y compris aux leaders politiques. Je le répète : être leader, c’est guider vers l’intérêt général au-delà de ses propres ambitions et assumer ses fautes. Les critiques sont normales ; elles nous rappellent que nous devons rendre des comptes à nos concitoyens, mais aussi à notre propre conscience», a déclaré le Général Amara Camara.

Balla Yombouno