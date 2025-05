Pr Lamarana Petty Diallo à ses détracteurs : « Ils diront que nous avons été payés par le CNRD, mais cela n’engage qu’eux »

Lors de la conférence de presse marquant le lancement du mouvement des Réformateurs de l’UFDG, ce vendredi 30 mai 2025, le Pr Lamarana Petty Diallo a souligné la nécessité de transcender les divisions traditionnelles pour construire un avenir meilleur pour la Guinée.

Lamarana Petit a insisté sur l’importance de se considérer avant tout comme des Guinéens, au-delà des affiliations professionnelles, ethniques ou raciales.

« Ne réduisons pas les équations. Nous sommes tous des Guinéens, qu’on soit militaires, civils, je ne sais quoi. Blancs, noirs, rayés, zébrés, pourvu qu’on travaille ce pays », a-t-il affirmé.

Il a plaidé pour la fin des clivages entre civils et militaires, entre Malinkés, Peuls, Soussous, etc., afin de se concentrer sur un objectif commun : le développement.

Illustrant son propos par une anecdote personnelle, le professeur Diallo a partagé une observation marquante.

« Avant, quand je passais par Bambeto, je vous assure, je disais au chauffeur : “regarde bien devant.” Et la nuit dernière, je lui disais : “ralentis, pour voir la réalisation” », a-t-il déclaré. Puis d’ajouter : « Ils diront que nous avons été payés par le CNRD, mais cela n’engage qu’eux ».

Cette évolution du paysage urbain guinéen symbolise, selon lui, la nécessité d’une évolution politique tout aussi tangible.

L’ancien président du CERAG a par ailleurs critiqué avec fermeté ce qu’il appelle la « vieille génération politique », qu’il juge incapable de répondre aux aspirations de la jeunesse guinéenne.

« La vieille génération politique qui est là actuellement, je vous assure, ils ne feront pas de la Guinée ce que les jeunes veulent en faire », a-t-il déclaré.

Pr Diallo a appelé le CNRD et son président à être « plus à l’écoute et beaucoup plus en action » face aux nombreux défis du pays. Il a clairement positionné son mouvement comme une force politique réaliste, indépendante, mais résolue à jouer son rôle.

« Nous ne sommes pas le CNRD. Nous sommes une composante de la nation, un membre d’un parti politique réaliste, qui va jouer son rôle avec qui et contre qui. On n’est pas alignés, on va jouer notre rôle politique », a-t-il affirmé.

Binty Ahmed Touré