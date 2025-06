Clap de fin sur le Forum régional des jeunes YAPs à Conakry : une déclaration forte adoptée à l’issue de quatre jours d’échanges

Pendant quatre jours, plus de 200 jeunes leaders, activistes, entrepreneurs et étudiants, venus de 15 pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre, ont pris part au Forum régional des Conseils consultatifs des jeunes, organisé par Plan International à Conakry. Ce rendez-vous panafricain s’est tenu autour du thème central : « Le rôle de la jeunesse dans le processus de développement durable : participation, défis et perspectives ». La rencontre de Conakry s’est soldée par l’adoption d’une déclaration.

Dans un moment fort et solennel, Oubda Ouahabou, jeune délégué du Burkina Faso, a lu la Déclaration de Conakry, véritable manifeste du forum. « Nous, jeunes leaders, activistes, entrepreneurs, étudiants, professionnels et représentants de la jeunesse, venus de 15 pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre, réunis dans le cadre du Forum Régional des Conseils Consultatifs des Jeunes, avons échangé, débattu et réfléchi ensemble autour du thème du développement durable. Conscients de notre rôle central dans la transformation de nos sociétés, nous proclamons notre attachement aux valeurs de justice sociale, d’équité intergénérationnelle et de solidarité panafricaine », a-t-il déclaré.

Cette déclaration appelle les États africains, les institutions régionales, l’Union africaine, les partenaires techniques et financiers et les ONG à prendre des mesures concrètes dans sept axes prioritaires : sécurité, gouvernance, intégration régionale, éducation, entrepreneuriat, santé et environnement.

Prenant la parole lors de la cérémonie de clôture, Evariste Sindayigaya, représentant-pays de Plan International en Guinée, a tenu à remercier les autorités nationales. Il a également rappelé l’importance de ce type de rassemblement. « Ce forum, je le dis avec conviction, n’est pas une fin, mais un point de départ. Celui d’un engagement sincère et profond envers vous-mêmes et envers l’Afrique. J’ai la ferme conviction qu’au sortir de cette rencontre, beaucoup d’entre vous repartiront avec le feu intérieur ravivé. Le feu d’une jeunesse qui refuse de subir, mais choisit de s’impliquer », a-t-il affirmé.

Parmi les témoignages de jeunes, un participant a livré un plaidoyer passionné pour l’éducation.

« J’aimerais que ces forums-là se tiennent chaque année ou tous les deux ans. Car ce qui me concerne le plus, c’est l’éducation. Si on arrive à construire des écoles adaptées à nos besoins, à mettre en place des programmes de formation de qualité, on pourra mieux former nos jeunes et développer l’Afrique sans tendre la main. Je m’engage à promouvoir une éducation de qualité et à proposer des solutions pour impacter les politiques publiques », a-t-il soutenu.

La Déclaration de Conakry ne s’est pas limitée à des revendications. Les jeunes se sont également engagés à promouvoir la paix et le dialogue interculturel, défendre les droits fondamentaux de tous les jeunes, en particulier les filles, participer à la vie citoyenne et politique, proposer des projets d’innovation sociale, lutter contre le changement climatique.

Les jeunes demandent notamment :

Une représentation d’au moins 30 % dans toutes les instances de décision,

La suppression des visas entre pays africains pour favoriser la mobilité des jeunes,

Une réforme en profondeur des systèmes éducatifs,

L’exonération des taxes sur les produits de santé menstruelle,

La mise en œuvre de politiques de soutien à l’entrepreneuriat jeune.

« Notre voix est forte. Notre avenir, c’est maintenant », conclut le document, signé au nom de la jeunesse d’Afrique de l’Ouest et du Centre.

La cérémonie de clôture de ce forum s’est terminée avec la remise de satisfécits en guise de reconnaissance à l’équipe sortante du bureau régional des Yaps qui est en fin de mandat. Les engagements pris, tout comme les attentes exprimées, résonnent désormais comme un appel direct aux gouvernements et aux institutions.

