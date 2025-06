Tabaski : l’insuffisance de l’élevage local fait grimper les prix

Comme chaque année, les fidèles musulmans s’apprêtent à célébrer la Tabaski, cette fête religieuse marquée par le sacrifice du mouton, en souvenir de la foi du prophète Ibrahim. A quelques jours de cette fête, les marchés à bétail de la capitale guinéenne connaissent une forte affluence. Sur les différents sites de vente, les prix varient entre 1 000 000 et 3 500 000 francs guinéens, en fonction de la taille, de la race et surtout de l’origine des animaux. Face à une offre locale jugée insuffisante, les vendeurs sont nombreux à se tourner vers les pays voisins, notamment le Mali, pour s’approvisionner.

« Comme vous le savez déjà, il y a de gros, gros moutons maliens. Mais les moutons qui sont là, en tout cas, ça varie entre 2 millions jusqu’à 3,5 millions », explique Ibrahima Touré, membre du parc de Simbaya Gare.

En tout cas selon lui, le manque d’éleveurs en Guinée explique en partie cette dépendance. « Ces éleveurs ne travaillent pas comme ceux du Mali ou ceux de la sous-région. […] Sinon, on a tout ici. Mais vraiment, si vous remarquez derrière, il n’y a pas tellement de moutons. Si vous allez pour aller acheter, si on prend 20 personnes ici […] d’autres auront seulement 2 ou 5 ou 6 moutons », déplore-t-il.

Malgré cette situation, les commerçants saluent les avancées faites par les autorités sur le plan logistique. Les tracasseries sur les routes se sont atténuées, facilitant le transport des bêtes. « Cette fois-ci, vraiment avant, on nous fatiguait tellement. Mais pour le moment, Dieu merci, on a pu nous aider. […] Sur la route, on ne nous fatigue pas. Parce qu’on ne nous arrête pas sur la route. Seulement, on nous demande des papiers, on les donne », se réjouit Ibrahima Touré.

Lamine Camara