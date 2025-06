Jean Paul Cedy aux candidats inscrits aux examens : « Refusez la fraude » 

À l’occasion du lancement officiel des examens nationaux en Guinée ce 12 juin 2025, le ministre de l’Enseignement Pré-Universitaire et de l’Alphabétisation, Jean Paul Cedy, s’est adressé à l’ensemble des acteurs du système éducatif dans une déclaration marquée par la reconnaissance, la fermeté et l’espoir.

Du 12 au 27 juin, plus de 566 000 élèves seront évalués dans tout le pays. Il s’agit de 313 283 candidats du primaire répartis dans 1 497 centres, 179 849 collégiens dans 648 centres pour le BEPC, et 72 937 lycéens dans 260 centres d’examen pour le baccalauréat. Plus de 45 000 enseignants sont mobilisés dans le processus.

« Comme chaque année, nous voilà en période d’examens finaux qui marquent le passage d’un cycle scolaire à un autre. Ce sont des moments d’angoisse pour les élèves et professeurs, mais aussi pour les gestionnaires du système éducatif, et cela est normal », a introduit le ministre.

Jean Paul Cedy a tenu à remercier les enseignants, les partenaires sociaux et l’ensemble du personnel éducatif pour leur implication dans une année qu’il a qualifiée de « marquée par le sens élevé de responsabilité ». Il a salué « nos collaborateurs et collègues enseignants qui, dans une démonstration sans précédent, ont exprimé leur confiance dans les actions du gouvernement et de la Présidence de la République », a-t-il affirmé.

Mais son message fut aussi un appel clair à la discipline « Les sacrifices et le travail que vous avez fournis ne doivent pas être entachés par le laxisme et l’insouciance de certains individus ». Le ministre a insisté sur la nécessité de préserver l’intégrité du système éducatif, fondé sur le respect des textes réglementaires et sur la valeur du mérite.

Aux élèves, il a lancé un message fort « Saisissez cette opportunité d’une vie meilleure qui vous est offerte par la ferme volonté d’un retour au travail, à la qualité, au mérite. Refusez la fraude, l’insubordination, le laxisme, la fainéantise », a-t-il déclaré.

Il a cité en exemple les jeunes Mohamed Traoré et Fatoumata Barry, lauréats de la dictée PGL, « qui ont hissé haut la Guinée en remportant les premier et troisième prix devant plusieurs nations », pour illustrer le potentiel et la capacité de la jeunesse guinéenne à briller à l’échelle internationale.

Thierno Amadou Diallo