Nouveau report des examens de sortie : la colère monte chez des étudiants à Boké 

Prévu initialement ce mercredi 11 juin 2025 sur l’ensemble du territoire national, le démarrage des examens de sortie pour les écoles professionnelles et techniques a une nouvelle fois été reporté, cette fois au 17 juin. L’annonce a été faite via un communiqué du ministère de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Emploi. À Boké, ce second report suscite frustration et incompréhension chez plusieurs candidats, qui demandent des explications claires et une résolution rapide de la situation.

Dans les centres de formation professionnelle de la ville, le climat est tendu. Thierno Mamadou Diallo, élève en BTS au CFP de Boké, exprime sa colère : « C’est la deuxième fois qu’ils reportent les examens. Ça nous impacte beaucoup. On veut en finir et passer à autre chose. On veut entrer dans le marché de l’emploi. Je ne comprends pas pourquoi ils repoussent toujours ».

Même sentiment chez Aly Leno, stagiaire dans une entreprise minière.

« Chaque report nous déstabilise. On avait déjà commencé nos stages ailleurs, et à chaque fois, on doit s’adapter à nouveau. Si certains étudiants ont des problèmes, qu’ils règlent cela rapidement. Nous voulons sortir de cette impasse », a-t-il déclaré.

Toutefois, certains y voient une opportunité. C’est le cas d’Aboubacar Sidibé, étudiant en troisième année CAP opérateur minier.

« Pour moi, c’est une chance de mieux me préparer. On peut revoir nos cours, consolider nos acquis. J’invite mes camarades à utiliser ce temps pour se surpasser », a-t-il indiqué.

Ce report, bien qu’officiellement annoncé, laisse planer des zones d’ombre quant aux raisons exactes de ce décalage. Cependant, il faut noter qu’il intervient au lendemain de plusieurs remous dans la capitale Conakry et plusieurs autres villes de l’intérieur du pays.

En attendant, les étudiants de Boké restent dans l’incertitude, partagés entre frustration et espoir de réussir leurs épreuves.

Mamadou Bah, depuis Boké