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Paulo Duarte dénonce une « inégalité flagrante » après le tirage du Syli national

Par LEDJELY.COM

Le tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2027 a été effectué ce mardi par la Confédération Africaine de Football. La compétition, prévue en Tanzanie, en Ouganda et au Kenya, verra 48 sélections réparties en 12 groupes. Selon le format, les deux premiers de chaque poule sont censés se qualifier directement pour la phase finale.

Mais une anomalie fait débat : les trois groupes comprenant les pays hôtes posent problème. Déjà qualifiés d’office, ces derniers réduisent mécaniquement les chances des autres équipes, puisqu’une seule place qualificative reste disponible dans ces poules, contre deux dans les neuf autres.

Invité sur CIS Médias, le sélectionneur du Syli national, Paulo Duarte, n’a pas caché sa colère. Il dénonce une décision qu’il juge profondément injuste et défavorable à plusieurs sélections africaines.

Il déclare : « Le sentiment de Paulo, c’est un sentiment de tristesse, un sentiment de révolte. On nous a mis dans un groupe qui n’est pas celui que la Guinée, ou d’autres équipes, méritent. Je pense que la décision de la CAF de placer les équipes organisatrices directement dans les groupes des équipes qui doivent se qualifier ne respecte pas l’égalité entre tous ». 

Le technicien poursuit, en détaillant l’écart de traitement entre les groupes : « Ça veut dire qu’il y a neuf groupes où la première et la deuxième place sont ouvertes. Donc deux places pour se qualifier. Et trois groupes où il ne reste qu’une seule place. C’est comme si la CAF coupait un bras et une jambe à des équipes comme la Guinée, l’Afrique du Sud, l’Érythrée, la Libye, le Botswana, Madagascar ou la Guinée-Bissau ».

Visiblement préoccupé, le sélectionneur du Syli national s’interroge sur l’équité du format et ses conséquences sportives.

« Beaucoup d’équipes n’ont qu’une seule porte ouverte, une seule chance de se qualifier. Je ne vois pas où est l’équité entre toutes les équipes. C’est une très mauvaise nouvelle pour le football guinéen, parce que nous devons avoir les mêmes chances que tout le monde », a-t-il souligné.

Lonceny Camara

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