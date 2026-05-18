Crise de carburant à Siguiri : l’essence devient introuvable et les prix s’envolent

Depuis près d’un mois, la préfecture de Siguiri est plongée dans une grave crise de carburant. Après une première pénurie de gasoil, c’est désormais l’essence qui devient introuvable, aussi bien dans les stations-service que dans la circulation. Une situation qui paralyse progressivement la vie quotidienne des habitants.

Dans plusieurs stations, les rares points de distribution encore ouverts sont pris d’assaut par une population désespérée. Mais l’approvisionnement reste insuffisant face à une demande de plus en plus forte.

Interrogé par notre correspondant préfectoral, Siaka Camara, résident du quartier Siguirikoura 1, exprime son indignation face à la flambée des prix sur le marché noir.

« Depuis près d’un mois, nous vivons une crise récurrente de carburant à Siguiri. Tout a commencé par la pénurie de gasoil, et aujourd’hui c’est l’essence qui est introuvable. Un litre se vend jusqu’à 30 000 GNF au marché noir. Les stations-service ne servent pas correctement, elles alimentent la pénurie et laissent le marché noir prospérer. La vie est devenue extrêmement chère », a-t-il dénoncé.

De son côté, Salimatou Kourouma pointe du doigt l’inaction des autorités préfectorales face à la situation. Selon elle, la reprise des activités des machines chinoises dans les zones d’exploitation minière artisanale serait l’une des principales causes de cette pénurie.

« Avec la reprise des machines des Chinois dans les mines artisanales, les citernes de carburant quittent Conakry pour alimenter directement ces sites en brousse, où le gasoil est vendu entre 16 000 et 17 000 GNF le litre pour plus de profit. Pendant ce temps, les stations-service sont négligées. Aujourd’hui, nous faisons face à une pénurie d’essence, et les autorités de Siguiri restent silencieuses », a-t-elle dénoncé, ajoutant que la population « tire le diable par la queue » à la veille de la fête de Tabaski.

Selon elle, cette crise a provoqué une flambée des prix du transport : là où le trajet coûtait 3 000 GNF, il faut désormais débourser jusqu’à 15 000 GNF.

Ibrahima Camara, depuis Siguiri