Lamine Guirassy sanctionné : « Il a fait une mauvaise interprétation » (ElHadj Mansa Moussa )

Depuis hier mercredi 11 juin 2025, le PDG du Groupe Hadafo Médias, Lamine Guirassy, a été sanctionné par la Haute Autorité de la Communication (HAC) pour avoir diffusé de fausses informations. À travers une décision, il lui est désormais interdit d’exercer le métier de journaliste en République de Guinée jusqu’à nouvel ordre.

Interrogé à l’occasion du lancement des premières épreuves du CEE dans la commune de Dixinn, l’Honorable Elhadj Mansa Moussa Sidibé, conseiller au CNT s’est exprimé sur cette affaire. Selon lui, Lamine Guirassy aurait simplement fait une mauvaise interprétation des faits.

«Merci à vous, les journalistes, pour tout ce que vous faites. Nous vous encourageons. Il ne faut pas seulement venir aux cérémonies pour filmer ; il faut aussi commenter, expliquer aux citoyens le rôle que vous devez jouer. Vous avez un rôle déterminant dans la vie de la nation. Les difficultés que nous rencontrons souvent viennent d’interprétations erronées de certaines situations. Vous avez sûrement suivi l’affaire Lamine Guirassy. Il a de sérieux problèmes avec la Haute Autorité de la Communication, simplement parce qu’il a mal interprété des faits », a-t-il déclaré.

Poursuivant, le conseiller invite les hommes de médias à plus de professionnalisme.

«Il faut faire attention. Un journaliste ne doit pas se contenter de rapporter ce qu’il a entendu. Il faut vérifier les informations. Souvent, on entend dire : ‘Il se passe quelque chose à Kaloum’, et ensuite, on vous dit de ne pas aller à Madina, qu’il y a des accidents, des morts… Mais quand vous allez sur place, on vous répond que non, ce n’est pas ici, peut-être à Matam, ou ailleurs… En fait, nulle part. Lorsqu’un journaliste interprète mal ce genre de faits, il crée des problèmes pour la nation. C’est ce qu’il faut éviter. Encouragez les jeunes à être les bâtisseurs de ce pays. Ne créez pas des conditions d’information qui divisent la société », a-t-il conclu.

Balla Yombouno