9 juillet 2024-9 juillet 2025 : un an de silence sur la disparition de Foniké Menguè et Billo Bah

Cela fait exactement un an, jour pour jour, que les activistes Oumar Sylla, alias Foniké Menguè, et Mamadou Billo Bah ont été enlevés à Conakry par des hommes en uniforme, puis conduits vers une destination inconnue. Une disparition qui continue de susciter de vives inquiétudes, tant sur le plan national qu’international. Depuis ce 9 juillet 2024, leurs familles et proches collaborateurs vivent dans l’angoisse et l’incertitude.

Il était environ 22 heures lorsque des hommes armés ont fait irruption au domicile de Billo Bah, figure bien connue du mouvement citoyen FNDC. Alors qu’ils préparaient une manifestation contre le président de la transition Mamadi Doumbouya, lui et son camarade Foniké Menguè ont été violemment interpellés. Selon les témoignages de voisins, les assaillants, identifiés comme des gendarmes et des éléments des forces spéciales, n’auraient présenté aucun mandat. Les deux activistes ont été traînés au sol avant d’être embarqués, sous les regards choqués et impuissants de leurs familles. Depuis, aucune nouvelle fiable n’a été donnée quant à leur sort, laissant planer un épais mystère.

Contacté par notre rédaction, Alseny Farinta Camara, responsable à l’organisation du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC), n’a pas caché son indignation face au silence des autorités.

« C’est frustrant. Après une année de réclamations, de plaintes, de plaidoyers et de dénonciations sur la disparition forcée de Oumar Sylla dit Foniké Menguè et Mamadou Billo Bah, rien n’a changé. Nous ne cesserons jamais d’informer l’opinion publique qu’ils ont été enlevés par le Groupement des forces spéciales et le Groupement d’intervention de la gendarmerie sur instruction du président Mamadi Doumbouya… Nous protestons fermement contre ce kidnapping prolongé, ainsi que contre toutes les disparitions forcées et enlèvements arbitraires orchestrés en Guinée », a-t-il déclaré.

L’activiste garde néanmoins l’espoir que ses camarades soient toujours en vie. Il pointe directement du doigt le pouvoir en place et appelle à une mobilisation générale.

« Nous demandons aux chefs d’État et de gouvernement des pays attachés à la démocratie et aux droits humains de s’impliquer pour exiger leur libération inconditionnelle. J’insiste et je persiste : ce combat citoyen, nous le mènerons jusqu’au bout », a-t-il ajouté.

Alseny Farinta Camara a lancé un appel à la résistance à l’endroit des militants du FNDC et de tous les défenseurs de la justice, face à ce qu’il qualifie de manœuvres dilatoires du régime en place. « Nous devons nous battre sans jamais renoncer », a-t-il conclu.

Aminata Camara